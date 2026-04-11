Sénégal: Le président B. D. Faye à la FIARA - « Notre souveraineté alimentaire est à notre portée »

La souveraineté alimentaire du Sénégal est à sa portée, selon le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Il s'exprimait samedi, lors d'une visite à la Foire Internationale de l'agriculture et des ressources animales (FIARA).

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué, ce samedi 11 avril 2026, une visite à la Foire internationale de l'Agriculture et des ressources animales (FIARA). À cette occasion, il a renouvelé la volonté du gouvernement d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans un horizon proche.

« En visitant ce matin le Salon international de l'agriculture et des ressources animales (SIARA), au coeur de la FIARA, j'ai mesuré toute la vitalité et le potentiel de notre agriculture. J'ai vu à l'oeuvre des femmes et des jeunes engagés, innovants et porteurs de solutions concrètes pour notre pays. Leur détermination renforce une conviction : notre souveraineté alimentaire est à notre portée », a-t-il dit.

Ainsi, le chef de l'État a affirmé que le gouvernement continuera d'accompagner avec constance ce secteur stratégique, en soutenant les producteurs, en renforçant les chaînes de valeur et en accélérant la transformation.

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En fait, lors de cette visite, le président Bassirou Diomaye Faye a porté une vision claire et constante : faire du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique un pilier de souveraineté, de création de richesse et d'emplois.

En valorisant l'engagement des producteurs, notamment des femmes et des jeunes, le chef de l'État inscrit l'action publique dans une dynamique de transformation structurelle, fondée sur la consolidation des chaînes de valeur, le soutien à la production et l'accélération de la transformation locale.

« Une orientation assumée, qui traduit une ambition nationale : bâtir, dans la durée, une agriculture forte, compétitive et résiliente », lit-on sur le site de la présidence.

Les avancées du programme « Bay sa waae ci Senegaal » louées

Lors de son passage au stand de la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), le président Faye a manifesté un intérêt particulier pour le programme « Bay sa Waar ci Senegaal », dont il a salué l'état d'avancement.

Ce programme, qu'il a initié et mis en oeuvre par la DER/FJ, vise à moderniser l'agriculture sénégalaise à travers l'installation de 3 000 fermes intégrées et intelligentes sur l'ensemble du territoire. La phase pilote a démarré avec 50 fermes, dont 20 sont en phase d'achèvement.

« Aligné sur l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, le programme « Bay sa Waar ci Senegaal » contribuera à la souveraineté alimentaire, à la création de 150 000 emplois et à l'introduction de solutions digitales dans le secteur agricole, afin de le rendre plus attractif, productif et compétitif », renseigne la DER/FJ.

Il urge de noter que ce programme cible prioritairement les femmes et les jeunes, en facilitant l'accès au financement, à la formation, au foncier et aux marchés, tout en structurant les acteurs en coopératives agricoles et communautaires.