Sénégal: Port autonome de Dakar - 27 milliards FCfa de bénéfice en 2025, cap sur la modernisation et la digitalisation !

11 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

Le directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang, a annoncé samedi un bénéfice de 27 milliards de francs Cfa au titre de l'exercice 2025, confirmant la dynamique de performance de la plateforme portuaire dakaroise.

Dans le même élan, le dirigeant a mis en avant plusieurs projets structurants destinés à renforcer la compétitivité du port. Parmi eux figure le lancement, le 2 avril 2026, des travaux de modernisation du Môle 4, en partenariat avec le consortium Jambaar TPM. D'un coût initial de 56 milliards de francs CFA, ce chantier stratégique vise à transformer ce terminal -- qui concentre déjà 20 % du trafic -- en un hub logistique polyvalent et multimodal, dans un délai de 12 mois.

Parallèlement, le Port de Dakar accélère sa transformation numérique. Le 5 mars 2026, la Société nationale du Port autonome de Dakar (Sonapad) a conclu un partenariat avec Orange Sénégal pour la digitalisation intégrale des opérations portuaires. Signée au siège de la Sonapad, cette convention lance un programme ambitieux destiné à positionner la plateforme dakaroise comme un modèle de performance numérique.

Les autorités portuaires entendent ainsi consolider le rôle du Port de Dakar en tant que hub logistique de référence en Afrique de l'Ouest.

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