Sénégal: Education inclusive - Lancement officiel du projet ESIM-XIDMA au Sénégal

Pour une éducation inclusive à travers le pays, le projet ESIM-XIDMA (École socio-inclusive mobile) a été lancé vendredi. Selon une note de la tutelle publiée samedi, une convention tripartite stratégique a été signée à cette occasion pour sa mise en oeuvre entre le ministère de l'Éducation nationale (MEN), le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique (MEFPT) et l'ONG Génération Saalih.

Ce vendredi 10 avril 2026, une étape décisive pour l'éducation inclusive au Sénégal a été franchie à Diamniadio. Le ministère de l'Éducation nationale (MEN) a procédé à la signature d'une convention tripartite stratégique avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique (MEFPT) et l'ONG Génération Saalih, pour le lancement officiel du projet ESIM-XIDMA (École Socio-Inclusive Mobile).

Représenté par le secrétaire général, Papa Malick Ndao, le MEN réaffirme, à travers cet accord, sa volonté de ne laisser aucun enfant en marge du système éducatif, qu'il soit issu des milieux ruraux, des zones périurbaines ou des daaras.

Une ambition forte pour l'équité scolaire

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le projet ESIM-XIDMA, déployé sur cinq ans, cible 200 000 jeunes âgés de 10 à 25 ans. Pour le ministère de l'Éducation nationale, cette initiative constitue un levier puissant pour réintégrer et accompagner : les jeunes issus des daaras (talibés) ; les filles déscolarisées ; les jeunes en situation de handicap et les profils NEET (ni en emploi, ni en étude, ni en formation) », explique la tutelle à travers sa note.

En s'impliquant activement dans cette École socio-inclusive mobile, poursuit le texte, le ministère de l'Éducation nationale s'inscrit directement dans la trajectoire de l'Agenda national de transformation Vision Sénégal 2050. Cette synergie interministérielle prouve que l'éducation et la formation sont les deux faces d'une même pièce au service du développement humain durable et de la souveraineté nationale.