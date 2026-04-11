Sénégal: Koumpentoum - Le conseil départemental inaugure un nouveau siège administratif moderne

Le conseil départemental de Koumpentoum a procédé, ce samedi 11 avril, à l'inauguration de ses nouveaux locaux administratifs, marquant une étape importante dans le renforcement de ses capacités institutionnelles.

Construit en R+1, le bâtiment abrite au rez-de-chaussée une salle de réunion ainsi qu'une bibliothèque regroupant des ouvrages retraçant l'histoire du Niani. Initialement conçu comme un espace d'exposition du patrimoine culturel matériel et immatériel du département, l'édifice accueille désormais, au premier étage, les bureaux du président, du secrétaire général et des vice-présidents. Une vaste salle d'attente y fait également face au bureau du président.

D'un coût estimé à plus de 80 millions de francs CFA, l'infrastructure a été entièrement financée sur fonds propres. « Nous avons mobilisé des ressources internes en inscrivant chaque année un budget dédié à la réalisation de cet édifice », a expliqué le président du conseil départemental, Oumar Sy.

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Présidant la cérémonie, la préfète du département de Koumpentoum, Safiatou Joséphine Dieng, a salué une réalisation qu'elle qualifie de « moment fort » dans l'histoire de la collectivité. Selon elle, ce nouveau siège symbolise la volonté de l'institution de se doter d'un cadre de travail à la hauteur de ses ambitions.

Elle a également souligné que la construction de ce bâtiment sur fonds propres illustre « une gestion responsable, une vision claire et un engagement sans faille » des autorités départementales. Au-delà de l'amélioration des conditions de travail, Mme Dieng estime que cette infrastructure contribuera à rapprocher davantage l'administration des citoyens.

Cette initiative s'inscrit, selon l'autorité préfectorale, dans une dynamique de consolidation de la décentralisation et de promotion d'une gouvernance de proximité au service des populations.

Cette cérémonie d'inauguration coincide avec la célébration de la 11e édition du festival Peencum Niani, initié par le conseil départemental, prévu cette année du 9 au 12 avril.