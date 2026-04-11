Sénégal: En visite au stand de la SEN-CSU à la FIARA - Le chef de l'Etat reçoit « sa » carte d'assuré

11 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a visité ce samedi 11 avril, le stand de la SEN-CSU à la FIARA où il a été accueilli par le Secrétaire général, Monsieur Matar Traoré. Celui-ci a entretenu le chef de l'Etat, des avancées du programme au Sénégal.

De la campagne nationale en cours à Dakar et dans les régions, au dispositif déployé au Cices en passant par l'assurance maladie et l'assistance médicale, le Secrétaire général a fait le point au Président Faye à qui, il a fini par remettre « sa » carte d'assuré conçue à titre symbolique, pour la circonstance. « Nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour vous remettre votre carte d'assuré, qui est l'aboutissement d'un dispositif éprouvé d'enrôlement, d'immatriculation et de production », a déclaré M. Traoré.

Le chef de l'Etat, très heureux de recevoir sa carte d'assuré, a salué la dynamique entreprise ces derniers mois par la SEN-CSU, notamment son Directeur général Dr El Hadji Séga Gueye. Il a aussi encouragé le Personnel de la SEN-CSU à intensifier la campagne en cours, pour permettre à chaque Sénégalais de disposer de sa carte d'assuré afin de lui faciliter l'accès aux soins de santé. « Vous faites un excellent travail et je vous exhorte à continuer dans cette lancée », a estimé Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Le maire de Dakar promet des enrôlements de masse à Dakar

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A la suite du chef de l'Etat, le Maire de Dakar, Abass Fall, a fait un tour au stand de la SEN-CSU à la FIARA ce samedi où il a rencontré le Secrétaire général, Matar Traoré.

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