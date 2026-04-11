Sénégal: Touba - Deux hommes arrêtés pour viol sur un enfant de 12 ans

Deux personnes ont été placées en garde à vue au commissariat spécial de Touba depuis le 9 avril. Elles sont poursuivies pour actes contre nature, viol et détournement de mineur. La victime serait un enfant âgé de 12 ans.

D'après un communiqué de la police, l'enquête a démarré après qu'un élève coranique âgé de 12 ans a désigné les deux hommes comme ses agresseurs. Alertés, des membres de la communauté locale ont appréhendé les suspects avant de les remettre aux forces de l'ordre.

Les examens médicaux réalisés sur réquisition ont établi des résultats corroborant les accusations de l'enfant. Les deux mis en cause restent en garde à vue et l'enquête suit son cours.