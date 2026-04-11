Ile Maurice: Deux officiers interrogés, leur domicile perquisitionné

Un sergent de police, 47 ans, domicilié à Montagne-Longue et affecté à la Special Team Metro North, et un constable de 30 ans, attaché à cette même unité et résidant à Vallée-Pitot, ont été interrogés dans l'enquête portant sur la découverte de substances illicites dans un véhicule de police. Le 9 avril, les officiers de la brigade antidrogue (ADSU) de la Metropolitan North ont perquisitionné leur domicile. Toutefois, rien d'incriminant n'aurait été trouvé et aucune arrestation n'a été effectuée à ce stade.

Cette affaire émane d'une découverte troublante dans un garage à Pailles, qui continue d'alimenter les investigations. Le vendredi 3 avril lors d'une vérification de routine d'un pick-up Mitsubishi L200 de la police, un colis suspect a été repéré dans le compartiment à lunettes. Alertés, des officiers de l'ADSU se sont rendus sur place afin de procéder aux premières constatations.

Le colis, un sachet en plastique refermable portant une inscription officielle, contenait 25 emballages en aluminium soigneusement pliés. Les premières analyses ont révélé la présence de huit doses d'héroïne, 17 doses de synthétiques ainsi qu'un morceau de plastique contenant une substance bleuâtre suspectée d'être du Rivotril. L'ensemble des pièces a été placé sous scellés avant d'être transféré pour des examens scientifiques plus poussés.

Face à cette découverte préoccupante, une enquête technique a été enclenchée. Les images des caméras de surveillance des environs doivent être analysées afin de retracer les déplacements autour du véhicule et identifier toute personne ayant pu y accéder. Des prélèvements d'empreintes digitales et des analyses ADN seront également effectués sur le sachet et les emballages récupérés. Ces éléments pourraient s'avérer déterminants pour établir qui a manipulé ces substances et à quel moment elles ont été introduites dans le véhicule.

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Les enquêteurs cherchent par ailleurs à reconstituer la chaîne d'utilisation du pick-up afin de comprendre comment ce colis a pu se retrouver à bord sans être détecté plus tôt. L'audition des deux policiers et les perquisitions à leur domicile s'inscrivent dans cette démarche visant à vérifier tous les éléments entourant l'utilisation du véhicule. L'enquête se poursuit sur plusieurs fronts. Les résultats des analyses scientifiques, l'exploitation des images CCTV et la reconstitution des mouvements du véhicule devraient permettre aux autorités de faire la lumière sur cette mystérieuse affaire.