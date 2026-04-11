Sénégal: Alioune Sall veut contribuer au renforcement des capacités des universités numériques

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Aliou Sall, s'est engagé samedi à contribuer, via ses services, au renforcement de capacités des universités numériques du pays telles que l'Espace numérique ouvert (ENO) de Kolda (sud).

Il a promis l'appui de ses services en formateurs de qualité et programmes adaptés, en partenariat avec les acteurs économiques locaux.

Il intervenait lors d'une escale à Kolda, une des étapes de sa tournée visant à déployer des kits satellitaires dans les régions, dans le cadre du Programme national de connectivité universelle.

"Je veux saluer ici les équipes de l'ENO (espace numérique ouvert) de Kolda pour leur engagement quotidien au côté des populations. Leur travail est souvent silencieux, rarement sous les projecteurs mais reste essentiel. Ils transforment une infrastructure en opportunité réelle pour les populations", a-t-il déclaré.

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Il s'est engagé "à renforcer leurs capacités en formateurs qualifiés" et par le biais d'un programme "adapté aux besoins de la région, en partenariat avec les acteurs économiques locaux, car une connexion sans compétence est une porte sans clé".

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique mise sur une dynamique devant conduire à connecter à Internet toutes les localités du Sénégal.

"Notre politique ne se limite pas à déployer des tuyaux numériques, elle vise aussi à former, à accompagner et outiller chaque Sénégalais pour qu'il devienne un acteur et non un simple spectateur pour la transformation numérique de notre pays. Notre tournée s'achève à Kolda mais la dynamique que nous avons enclenché est irréversible", a-t-il dit.

"Demain, poursuit-il, d'autres communautés nous attendent, d'autres établissements qui font confiance à l'Etat pour tenir ses promesses, et nous tiendrons ses promesses étape par étape, connexion après connexion, car le Sénégal que nous bâtissons est un Sénégal ou un jeune de Kolda aura les mêmes chances que celui de Dakar", a-t-il fait valoir.

Après les régions de Ziguinchor et Kolda, la tournée du ministre de la Communication va le conduire à Kaolack pour la mise en oeuvre de la première phase de ce programme destiné à connecter gratuitement à Internet un million de Sénégalais d'ici fin 2026.

A travers cette initiative, le gouvernement ambitionne de réduire durablement la fracture numérique, d'offrir un accès équitable à Internet, même dans les zones les plus reculées et de connecter en priorité écoles, centres de santé et communautés vulnérables

Selon le département dirigé par Alioune Sall, cette tournée marque le début d'une "transformation profonde", à travers laquelle Internet devient "un levier concret d'éducation, d'innovation et d'opportunités pour tous".