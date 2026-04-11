Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'J'ai la profonde conviction que nous pouvons atteindre la souveraineté alimentaire'

Dakar — Le président de la République a assuré, samedi, à Dakar, avoir "la profonde conviction" que le Sénégal peut atteindre son objectif de souveraineté alimentaire et devenir un exportateur de produits agroalimentaires transformés.

"J'ai la profonde conviction que nous pouvons atteindre la souveraineté alimentaire au Sénégal. Mieux, nous pouvons transformer notre production et devenir un grenier pour [d'autres pays], ceux qui ne disposent pas des mêmes avantages comparatifs que nous en termes de ressources hydriques, de terres arables [...] et d'expertise", a dit Bassirou Diomaye Faye.

Il visitait les stands de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (FIARA), dont la 26e édition, ouverte le 30 mars, se poursuivra jusqu'au 20 avril.

Le président de la République a dit être "impressionné" par la diversité et la qualité des produits agroalimentaires exposés.

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Il affirme avoir observé un engouement croissant des femmes surtout pour l'agriculture, l'élevage et la transformation agroalimentaire.

"Les jeunes sont très engagés dans l'agriculture. Il faut leur faire comprendre que l'enseignement ou la formation constituent des leviers à partir desquels on peut bâtir autre chose", a ajouté Bassirou Diomaye Faye.

Il exhorte les jeunes à s'investir davantage dans les métiers agricoles, quel que soit le métier qu'ils exercent.

"C'est très rassurant de voir que l'agriculture, autrefois délaissée par les jeunes et l'élevage, longtemps réservé à certaines [personnes], suscitent maintenant une véritable passion", a relevé M. Faye.

"Le socle du développement économique du pays est en train de se constituer de manière très solide", a dit le chef de l'État, se réjouissant des progrès réalisés par le Sénégal dans la transformation de sa production agricole.

La qualité du riz produit au Sénégal s'est améliorée, ce qui rend la denrée plus compétitive sur le marché international, a-t-il souligné.

Le président de la République salue aussi les progrès réalisés dans l'élevage qui, selon lui, génère maintenant des revenus importants pour de nombreux jeunes.

Le croisement des races animales s'est renforcé grâce à la recherche scientifique, d'après lui.

Certaines races animales ont atteint un poids impressionnant, a observé Bassirou Diomaye Faye, estimant que c'est un signe des bonnes performances de l'élevage sénégalais.

Il a salué les dispositions prises par l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, qui a permis à de nombreux exposants de participer à la 26e FIARA.

Selon le site Internet de l'évènement, environ 800 exposants représentant 20 pays prennent part à la FIARA 2026.