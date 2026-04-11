Sénégal: Journée mondiale du sport - Forte mobilisation à Ziguinchor autour des valeurs citoyennes et des JOJ 2026

Ziguinchor — Une randonnée pédestre suivie d'une séance de fitness s'est tenue samedi à Ziguinchor (sud), dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du sport au service du développement et de la paix, avec une forte mobilisation des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que des populations, a constaté l'APS.

Sur le thème "Valeurs citoyennes et olympiques pour la préservation durable de l'héritage des JOJ Dakar 2026", cette randonnée a démarré au rond-point Aline Sitoë Diatta pour déboucher sur la gouvernance de Ziguinchor, en passant notamment par le boulevard 54, l'Hôpital de la Paix, le village artisanal, la police Yamatogne et la place Bambaya.

S'exprimant à l'issue de la randonnée, l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsény Bangoura, s'est réjoui de la forte participation des différentes composantes de la société, saluant notamment la présence remarquable des éléments de la zone militaire numéro 5.

Il a souligné que cette "mobilisation constante" des FDS, incluant sapeurs-pompiers et policiers, illustre le concept "armée-nation", rappelant que ces forces répondent toujours présentes à l'appel des autorités administratives.

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Selon lui, cette randonnée, d'une durée d'une heure douze minutes, a été un moment de plaisir partagé, de cohésion sociale et de symbiose entre les populations, en droite ligne des instructions du ministère de la Jeunesse et des Sports relatives à la célébration de cette journée internationale.

L'objectif de cette initiative est de promouvoir les valeurs citoyennes, de renforcer la cohésion sociale et de mobiliser la jeunesse en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 (31 octobre-13 novembre).

M. Bangoura a saisi cette opportunité pour féliciter la délégation régionale ayant pris part à la Semaine nationale de la jeunesse, composée de 72 membres, pour ses performances dans diverses disciplines, avec à la clé une médaille d'or en coiffure, une d'argent en couture et innovation numérique, ainsi que trois médailles de bronze en lutte et en slam, sans oublier une quatrième place en scrabble.