Sénégal: Khady Diène Gaye appelle à renforcer le sentiment d'appartenance à la nation via le sport

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a appelé samedi à un renforcement du sentiment d'appartenance à la nation sénégalaise, estimant que "le sport constitue un levier essentiel pour consolider les valeurs citoyennes", en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

"Nous avons plusieurs défis, pas seulement liés à l'organisation, mais aussi à la participation et à la consolidation de notre sentiment d'appartenance à la nation sénégalaise", a-t-elle déclaré.

Mme Gaye s'exprimait à l'issue d'une randonnée pédestre organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre de la Journée internationale du sport et du civisme.

Cette activité, dédiée au service du développement et de la paix, portait sur le thème "Valeurs citoyennes et olympiques pour la préservation durable de l'héritage des JOJ Dakar 2026".

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Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, son homologue de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom, ont pris part à cette activité, de même que la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions et Porte-parole du gouvernement.

Il y avait aussi le ministre des Forces armées, général Birame Diop, et celui de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

Selon Khady Diène Gaye, au-delà des considérations liées à la taille du territoire ou de la population, "ce qui fait un pays, c'est surtout la mentalité et la capacité des citoyens à croire en leur nation".

Aussi a-t-elle invité les Sénégalais, en particulier les jeunes, à s'approprier les valeurs de civisme et de "citoyenneté active" en lien avec le thème de cette journée.

"Nous devons nous souder et faire bloc pour réussir la mise en oeuvre de cet agenda, malgré les difficultés liées au contexte économique international", a-t-elle ajouté, évoquant les impacts de la conjoncture géopolitique actuelle.

Mme Gaye a également mis en avant le rôle central de la jeunesse dans la construction d'un Sénégal souverain, rappelant qu'elle constitue "les deux tiers de la population", "la principale force motrice du développement".

"Sans la jeunesse, le gouvernement ne parviendra à rien", a-t-elle affirmé, appelant les jeunes à s'engager davantage pour atteindre les objectifs de souveraineté, alimentaire, numérique, pharmaceutique et sportive.

Le président de la Fédération sénégalaise de randonnées pédestres, Pape Saliou Sall, a souligné que "le sport et le civisme vont de pair", rappelant l'engagement de sa fédération à promouvoir les valeurs citoyennes à travers des actions concrètes, notamment le respect des symboles nationaux et le ramassage des déchets.

Il a également insisté sur la préparation des JOJ Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre, invitant les acteurs du sport à réfléchir dès à présent aux moyens de garantir un héritage durable de cet événement.

La randonnée pédestre est partie du centre aéré de la BCEAO, en passant par la cité APEC SY de Yoff et Nord Foire, puis par le rond-point Unité 26 des Parcelles Assainies, avant de déboucher sur le Stade Léopold Sédar Senghor.

Elle a mobilisé de nombreux participants dans une ambiance sportive et citoyenne, rythmée par une animation sonore.

La journée s'est achevée par un match de gala remporté 3 buts à 1 par l'équipe des membres de l'Assemblée nationale face à celle du gouvernement.