Sénégal: Alioune Sall - 'Nous voulons doter toutes les couches apprenantes d'un accès Internet à l'horizon 2027'

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a réitéré, samedi à Kolda (sud), l'ambition du gouvernement de doter toutes les couches apprenantes d'un accès à Internet à l'horizon 2027.

"L'Education nationale représente plus de 5000 établissements que nous devons connecter. C'est la raison pour laquelle, nous les avons embarqués dès le début", a-t-il déclaré lors d'une rencontre à l'Espace numérique ouvert (ENO) de la capitale du Fouladou.

Alioune Sall a assuré que l'Etat du Sénégal fait de cette question "une priorité", afin qu'à partir de 2027, "toutes les couches apprenantes puissent être dotées de connexion Internet, comme cela se passe dans les pays développés".

Il intervenait lors d'une escale à Kolda, une des étapes de sa tournée visant à déployer des kits satellitaires dans les régions, dans le cadre du Programme national de connectivité universelle.

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Le ministre de la Communication a insisté sur l'engagement du Sénégal à développer le numérique, qui reste, dit-il, une des priorités du gouvernement pour les années à venir.

"L'Etat du Sénégal est résolument engagé dans le numérique, dans la transformation de ce pays", a-t-il indiqué, ajoutant que dans cette perspective, le numérique est appelé à devenir "un levier pour le développement économique et social et un accélérateur à fort impact".

Il a par ailleurs donné des assurances aux étudiants, soulignant que ce programme concerne aussi les universités, insistant sur la volonté du gouvernement de faire du numérique "une priorité" pour accompagner le développement local.

Après les régions de Ziguinchor et Kolda, la tournée du ministre de la Communication va le conduire à Kaolack pour la mise en oeuvre de la première phase de ce programme destiné à connecter gratuitement à Internet un million de Sénégalais d'ici fin 2026.

À travers cette initiative, le gouvernement ambitionne de réduire durablement la fracture numérique, d'offrir un accès équitable à Internet, même dans les zones les plus reculées et de connecter en priorité écoles, centres de santé et communautés vulnérables

Selon le département dirigé par Alioune Sall, cette tournée marque le début d'une "transformation profonde", à travers laquelle Internet devient "un levier concret d'éducation, d'innovation et d'opportunités pour tous".