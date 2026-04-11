Sénégal: Bambey - Remise de parchemins à la troisième promotion de médecine de l'UADB

11 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bambey — Trente-quatre étudiants de la troisième promotion de médecine de l'Unité de formation et de recherche (UFR) Santé et développement durable (SDD) de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) ont reçu, samedi, leur parchemin marquant la fin de leur formation théorique.

Cette promotion, baptisée du nom du professeur Ahmad Iyane Sow, est placée sous le parrainage du professeur Moussa Seydi et le marrainage de la professeure Fatou Samba Ndiaye.

"Cette cérémonie revêt une importance capitale pour ces étudiants qui viennent de boucler leur sixième année. Elle marque la fin de leur formation théorique et constitue l'un des derniers moments de retrouvailles au campus social", a expliqué le chef du département de médecine, docteur Cheikh Sèye.

Il a toutefois précisé qu'il leur reste une étape décisive à franchir, à savoir la soutenance de la thèse de médecine, invitant les parents à accompagner davantage leurs enfants pour dépasser ce cap.

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S'exprimant au nom de la directrice de l'UFR SDD, le professeur Ousseynou Ka a souligné que ces nouveaux médecins contribueront à renforcer l'offre de soins, notamment dans la région de Diourbel.

Il a exhorté les récipiendaires à faire preuve d'éthique, d'intégrité et de compassion dans l'exercice de leur métier, rappelant qu'ils sont "les gardiens de la santé et du bien-être des populations".

La présidente de la PROSMED 3, Adja Adama Ndoye, a pris la parole au nom de ses camarades, pour exprimer sa gratitude aux autorités universitaires et à leurs devanciers, non sans présenter le parrain et la marraine de la promotion comme des sources d'inspiration.

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