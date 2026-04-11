Tunisie: Trafic de drogue déjoué à La Goulette - 30 ans de prison prononcés

11 Avril 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné, hier, une jeune femme à 30 ans de prison, pour son implication dans une tentative de trafic de stupéfiants via le port de La Goulette, selon une source judiciaire.

L'affaire remonte à une opération de contrôle de routine menée par les agents de la douane au port de La Goulette, au cours de laquelle un plan de contrebande a été mis au jour.

Une fouille approfondie des effets personnels de la prévenue a permis la découverte de 4 000 comprimés stupéfiants de différentes catégories interdites. La marchandise était soigneusement dissimulée dans son sac à main, dans le but d'échapper aux contrôles sécuritaires.

À l'issue de l'enquête, la mise en cause a été poursuivie pour constitution et participation à une organisation criminelle active à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi que pour importation, détention, transport et mise en circulation de substances stupéfiantes.

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