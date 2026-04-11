Tunisie: Arrivée d'un nouveau traitement contre le surpoids et le diabète

Un nouveau médicament destiné à la prise en charge du surpoids, ainsi qu'à la prévention du diabète et des maladies cardiovasculaires, est attendu en Tunisie au mois de mai prochain, a annoncé la docteure Leïla Abid, cheffe du service de cardiologie à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax.

Dans une déclaration accordée à la télévision nationale, la spécialiste a indiqué que ce traitement pourrait également contribuer à améliorer les fonctions cardiaques et rénales, représentant ainsi une avancée dans la lutte contre les maladies chroniques.

Le médicament se présente sous forme d'injection administrée une fois par semaine dans un premier temps. Selon la docteure Abid, il s'agit d'une innovation susceptible d'améliorer significativement la qualité de vie des patients et de réduire les complications liées aux pathologies métaboliques et cardiovasculaires.