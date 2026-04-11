Tunisie: Abdelhamid Dbeibah reçoit Mohamed Ali Nafti et réaffirme la dynamique de partenariat avec le pays

M. Abdelhamid Dbeibah, Chef du Gouvernement d'unité nationale libyenne, a reçu M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, ainsi que la Délégation l'accompagnant.

Il a exprimé sa bienvenue et sa reconnaissance pour la participation tunisienne de haut niveau à la cérémonie d'inauguration du siège de la Communauté des États Sahelo-Saharariens, le 11 avril 2026.

Il a également chargé M. le Ministre de transmettre ses salutations à Son Excellence le Président de la République Tunisienne, Monsieur Kais Saied, exprimant sa volonté de renforcer davantage les relations de coopération et de partenariat tuniso-libyennes et de leur donner un nouvel élan afin de répondre aux aspirations des deux peuples frères, en prévision des échéances bilatérales et multilatérales, notamment le Forum de l'Investissement en Tunisie prévu les 25 et 26 juin 2026.

Dans ce contexte, le Chef du Gouvernement libyen a recommandé d'assurer une participation libyenne forte et active aux travaux du forum, traduisant la volonté commune d'approfondir et d'élargir les partenariats entre les acteurs économiques et les hommes d'affaires des deux pays.

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De son côté, M. le Ministre a transmis, à cette occasion, les salutations de Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Professeur Kaïs Saïed, à M. le Chef du Gouvernement d'unité nationale libyenne, Abdelhamid Dbeibah, réaffirmant les fondements de la position tunisienne de soutien au peuple libyen et son attachement à l'unité et à la stabilité de la Libye.

Il a également souligné la détermination du gouvernement tunisien à renforcer et diversifier le partenariat et la coopération entre les deux pays frères, dans l'intérêt des deux nations et de leurs peuples. M. le Ministre a en outre insisté sur le rôle central de la communauté tunisienne résidant en Libye, dans toutes ses composantes, en tant que pont pour consolider les liens entre les deux pays, et a souligné l'importance du rôle des communautés des deux pays dans la contribution à une renaissance globale et multidimensionnelle de leurs nations, notamment sur les plans économique, de développement, culturel et social.

La rencontre a également permis d'aborder un certain nombre de questions régionales et internationales, en soulignant l'importance d'une coordination diplomatique étroite à leur sujet dans les différents espaces d'appartenance commune, arabe, africain et méditerranéen, sous l'égide des Nations Unies.