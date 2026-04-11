Tunisie: Le Palais de Marbre de Skanes s'apprête à faire peau neuve

L'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) a lancé vendredi un appel d'offres national pour des travaux d'aménagement du Palais de Marbre à Skanes, dans le gouvernorat de Monastir.

L'appel d'offres est ouvert aux entreprises agréées disposant d'un cahier des charges approuvé par le ministère de l'Équipement et de l'Habitat, indique l'agence. Les soumissionnaires sont tenus de transmettre leurs offres exclusivement via le système national d'achats publics en ligne TUNEPS.

La date limite de réception des offres est fixée au 16 avril 2026 à 10h00. La séance d'ouverture des plis sera publique et se tiendra le même jour à 11h00 au siège de l'agence à Montplaisir (Tunis).

Toute offre parvenue hors délai ou ne comportant pas un cautionnement bancaire provisoire sera rejetée, indique l'AMVPPC. Les entreprises intéressées devront s'engager à maintenir leurs offres valides pour une période de 90 jours à compter de la date de réception des offres.

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Inauguré en 1962, le Palais de Marbre de Skanes, également connu sous le nom de Qasr al-Marmar, a servi de résidence estivale au premier président tunisien, Habib Bourguiba, jusqu'en 1987. Il abrite depuis 2013 un musée consacré à son parcours et à l'histoire du mouvement national.

Le site conserve son architecture d'origine ainsi que du mobilier et des archives retraçant des épisodes liés à la lutte pour l'indépendance, dont des réunions politiques et des événements marquants de la période coloniale.

Les entreprises intéressées peuvent consulter les conditions de participation à cet appel d'offres publié sur la page officielle de l'AMVPPC.