Sénégal: Coup de filet national contre le trafic de drogue, plusieurs réseaux démantelés

Dans le cadre de la lutte continue contre le trafic de stupéfiants, Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants a mené, au cours du mois d'avril 2026, une série d'opérations d'envergure à travers le territoire national. Ces interventions coordonnées ont abouti à plusieurs arrestations ainsi qu'à d'importantes saisies de drogues et de produits pharmaceutiques illicites.

Une activité soutenue dans le centre et l'est du pays

Dans la région de Kaolack, les forces de la Brigade Régionale des Stupéfiants ont multiplié les interventions. À Ndingler, quatre individus ont été interpellés en possession de trois kilogrammes de chanvre indien. Quelques jours plus tard, à Koular Socé, un autre suspect a été arrêté grâce à un renseignement opérationnel, avec 2,3 kg de la même substance ainsi que 17 cornets prêts à la vente.

Plus à l'est, dans la région de Kédougou, précisément à Bantaco, une femme a été arrêtée pour vente illicite de médicaments. Elle écoulait du Tramadol depuis son lieu de travail. Elle fait désormais face à des poursuites pour exercice illégal de la profession de pharmacien et distribution illégale de produits pharmaceutiques.

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Des saisies significatives au nord et à l'ouest

Dans la ville de Louga, une opération de surveillance menée dans le quartier Keur Serigne a permis l'arrestation d'un individu en possession de 1,55 kg de chanvre indien, conditionné en blocs et en cornets. Les agents ont également saisi du matériel de conditionnement ainsi qu'une somme de 22 480 francs CFA.

À Thiès, les forces de l'ordre ont interpellé un suspect à son domicile, où 2,4 kg de chanvre indien répartis en trois blocs ont été découverts. L'individu a été placé en garde à vue.

Dakar : réseaux urbains sous pression

Dans la capitale, Dakar, les opérations ont permis de cibler des réseaux plus structurés. Une intervention contre un trafic de crack a conduit à l'arrestation de deux individus en possession de trois pierres de cette drogue dure. L'opération a toutefois été marquée par des tensions, certains riverains ayant opposé une vive résistance en lançant des projectiles sur les agents.

Par ailleurs, un réseau de livraison de haschich à domicile a été démantelé dans plusieurs quartiers, notamment Sicap, Baobab, Karack et Point E. Deux suspects ont été arrêtés en flagrant délit de transaction. La perquisition a permis de saisir 33 grammes de haschich, une balance électronique, une moto ainsi qu'une somme d'argent. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic de drogue.

Une pression maintenue sur les réseaux

Ces différentes opérations illustrent la détermination des autorités à intensifier la lutte contre le trafic de stupéfiants sur l'ensemble du territoire. L'OCRTIS entend poursuivre ses actions pour démanteler les réseaux, qu'ils soient locaux ou organisés, et endiguer la circulation des substances illicites.