Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 avril 2026

revue de presse

Le commerce intra-africain devrait croître de 10 % en 2026, à 230 milliards $ (Afreximbank)

Les échanges commerciaux intra-africains devraient progresser de 10 % en 2026 pour s’établir à 230 milliards USD contre 210 milliards USD en 2025, notamment grâce à l’accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), selon un rapport publié le 30 mars 2026 par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank).

Intitulé « African Trade and Economic Outlook 2026 - Moving up the ladder : Capturing more value from Africa’s commodities », le rapport précise que cette estimation de croissance représente un scénario optimiste, qui repose sur une convergence entre la stabilité politique, l'intégration régionale et les réformes ciblées en matière de compétitivité, d'une part, et la stabilisation du contexte commercial mondial, d'autre part. [Source Agence ecofin]

Nigeria : Au moins 300 personnes condamnées pour terrorisme

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Le procès collectif a débuté mardi, de nombreux suspects ayant plaidé coupables des chefs d'accusation retenus contre eux par le gouvernement nigérian.

Beaucoup d'entre eux ont depuis été condamnés à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison après avoir comparu devant un collège de 10 juges.

« Au total, nous avons présenté environ 508 affaires. Sur ces 508, nous avons obtenu 386 condamnations », a déclaré le procureur général du Nigeria aux journalistes après le procès collectif vendredi. « Nous avons pu leur rendre justice, ou les traduire en justice. C’est donc le message clair que nous envoyons. » [Source Africanews]

Djibouti : Quand l’Union africaine applaudit le déni de démocratie d’IOG

Le président de la Commission de l’UA, lui-même ancien chef de la diplomatie djiboutienne, félicite chaleureusement Ismaïl Omar Guelleh pour sa réélection avec 97,81 % des voix à un sixième mandat.

Un score soviétique, une Constitution retaillée sur mesure, une opposition invisible et un président diminué physiquement : tous les ingrédients d’une farce électorale que l’institution panafricaine consacre comme la nouvelle norme continentale. [Source Afrik.com]

Sénégal : Des collectifs réclament justice pour les victimes de violences politiques entre 2021 et 2024

Au Sénégal, plusieurs collectifs étaient dans la rue ce samedi 11 avril à Dakar et Ziguinchor pour réclamer justice pour les victimes des violences politiques entre 2021 et 2024. Malgré les promesses des nouvelles autorités, aucun responsable n'a été jugé à ce jour. Les manifestants ont également rejeté la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU.

Djibril Diaw du collectif des familles de victimes égrène devant une centaine de personnes les noms des personnes ayant perdu la vie. Elles sont 65, selon Amnesty International. Après toutes ces années, les procédures sont encore trop lentes pour Seydi Gassama, directeur de la section Sénégal d’Amnesty. [Source RFI]

Boualem Sansal résolu à attaquer en justice le président algérien Abdelmadjid Tebboune

« Je vais aller jusqu’au bout », assure l’écrivain, gracié en novembre par le président algérien après un an de prison, estimant n’avoir pas eu « un vrai procès, avec des avocats et des observateurs internationaux ».

L’écrivain Boualem Sansal, gracié en novembre par le président algérien Abdelmadjid Tebboune après un an de prison, a affirmé samedi 11 avril qu’il entendait l’« attaquer en justice », quand ce serait « le bon moment ».

L’auteur franco-algérien, invité de la Journée du livre politique qui se tenait à l’Assemblée nationale, s’exprimait lors d’une table ronde avec l’avocat Richard Malka sur le thème « le livre politique, source d’engagement ». [Source Le Monde Afrique]

Cameroun : Marcel Niat Njifenji, premier président du Sénat, s’éteint à 92 ans

Marcel Niat Njifenji, ancien président du Sénat camerounais, est décédé le samedi 11 avril 2026 à Yaoundé, au Centre des Urgences du CHU. Il avait 92 ans. Sa disparition, survenue quelques jours seulement après avoir cédé son fauteuil de président de la Chambre haute, prive le Cameroun d’une figure historique du régime.

Niat Njifenji avait dirigé le Sénat depuis sa création en 2013, une longévité rare pour une institution encore jeune. Affaibli par la maladie ces dernières années, il avait fini par transmettre le témoin il y a quelques jours. Son parcours ne se limite pas à ce mandat : il fut aussi ministre sous Paul Biya, occupant successivement les portefeuilles de l’Administration territoriale, des Mines et de l’Énergie. Son départ marque la fin d’une génération de cadres historiques du RDPC. [Source Africapresse]

Élection présidentielle au Bénin : Le message de la CENA pour un scrutin apaisé

À la veille de l’élection présidentielle du dimanche 12 avril 2026, le président de la Commission électorale nationale autonome, Sacca Lafia, s’est adressé à la Nation pour marquer la clôture de la campagne électorale et rappeler les enjeux du scrutin.

Dans son allocution, il a souligné que le temps du débat politique cède désormais la place à celui de la conscience individuelle. Selon lui, cette phase décisive appelle chaque citoyen à exercer son droit de vote dans le calme, la responsabilité et le respect des valeurs républicaines. [Source beninwebtv]

CEMAC : Le FMI sonne l’alarme face aux dérives budgétaires des États membres

Le constat est sans appel et le ton, inhabituellement sévère. Un an après les engagements de consolidation budgétaire pris par les Chefs d’État de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) devant le Fonds monétaire international (FMI), les promesses de rigueur semblent s’être évaporées.

Selon une note confidentielle datée du 26 février 2026 révélée par Africa Intelligence, la situation financière de la zone s’est dégradée à un rythme inquiétant. Alors que les États s’étaient engagés sur la voie de la sobriété, les services du FMI pointent du doigt des « dépenses publiques obstinément élevées » et des « dérapages budgétaires aggravés ». [Source GabonMediaTime]

Afrique du Sud : Une loi sur la protection des lanceurs d’alerte

Face aux dérives révélées par la Commission Zondo, le gouvernement sud-africain accélère sa riposte contre la corruption. Un projet de loi vise désormais à mieux protéger les lanceurs d’alerte, considérés comme des acteurs clés de la transparence publique.

En Afrique du Sud, la protection des lanceurs d’alerte s’impose comme une urgence nationale. Les conclusions de la Commission Zondo ont mis en évidence une corruption systémique, marquée par des représailles contre ceux qui osent dénoncer les abus. Licenciements, intimidations, voire assassinats : ces dérives ont révélé les limites du cadre juridique existant. Le gouvernement entend désormais restaurer la confiance et encourager la dénonciation des pratiques illicites en instaurant un dispositif plus protecteur. [Source Africa 24]

Coupe de la CAF : 0-0 entre l’Olympique de Safi et l’USM Alger

Le club marocain l’Olympique de Safi (OCS) a décroché, samedi soir 11 avril au stade du 5 Juillet en Algérie, un nul (0-0) contre l’USM Alger, dans le cadre de la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Ayant fait match nul (0-0) face à l’USM Alger, l’OCS aura l’avantage d’évoluer à domicile devant ses supporters, avec pour objectif de décrocher un billet pour la finale de la compétition continentale. Le verdict entre les deux équipes sera ainsi reporté à la semaine prochaine, avec le match retour qui se jouera au Maroc.

Toutefois un match nul avec des buts à Safi qualifierait l’USM Alger en finale de cette compétition. [Source Apanews]