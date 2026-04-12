Soudan: Le pays appelle la communauté internationale à soutenir le programme de relance industrielle

Le Soudan a appelé la communauté internationale à soutenir le programme de relance industrielle actuellement en cours d'élaboration en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), qui comprend la fourniture de financement vert et de financement hybride, ainsi que le renforcement de la coopération technique et de construction des capacités nationales dans le domaine des énergies renouvelables.

Cela a été fait dans le discours du représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne, ambassadeur Magdi Ahmed Mufadal, lors de sa participation à la table ronde sur l'industrialisation verte dans le contexte des crises, dans le cadre des activités du Forum international de Vienne sur l'énergie et le climat, qui s'est tenu les 9 et 10 avril 2026.

L'ambassadeur a souligné l'importance de prendre en compte la spécificité du Soudan et ses énormes potentialités dans le domaine des énergies renouvelables, ce qui contribuerait à relancer la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde arabe.