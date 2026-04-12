Sénégal: Touba célèbre Serigne Abdoul Ahad Mbacké, bâtisseur et gardien de l'orthodoxie mouride

Touba — La communauté mouride commémore, ce dimanche, le Magal de Serigne Abdoul Ahad Mbacké (1914-1989), troisième khalife général des mourides, dont l'action a profondément marqué la cité religieuse de Touba.

Durant son magistère (1968-1989), Serigne Abdoul Ahad Mbacké s'est investi dans la propagation du message de Cheikh Ahmadou Bamba et dans la modernisation de Touba.

En 21 ans de khalifat, il s'est illustré par sa rigueur dans l'application des enseignements du fondateur du mouridisme, contribuant ainsi à renforcer la discipline et l'image du talibé mouride.

Surnommé "le véridique", il appelait constamment à la droiture et au respect des recommandations de Serigne Touba.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Affectueusement appelé Baye Lahad, il accède au khalifat en août 1968, au lendemain du décès de Serigne Fallou Mbacké.

Reconnu pour ses qualités de bâtisseur, il a contribué à doter Touba d'infrastructures modernes, dont un bureau de poste, une gare routière, un poste de gendarmerie ainsi que des réseaux de téléphone et d'électricité.

Serigne Abdoul Ahad Mbacké a également oeuvré au désenclavement de la ville, à la réalisation de forages, au lotissement urbain et à la construction d'un aérodrome.

Selon Abdou Lahat Bousso, membre du comité d'organisation, Serigne Abdoul Ahad Mbacké était "un homme véridique, un défenseur du mouridisme et un grand soufi".

Il a rappelé que le troisième khalife général des mourides a reçu son enseignement coranique et religieux auprès de son oncle, Serigne Amsatou Diakhaté.

Au cours de son magistère, il a également pris des mesures visant à préserver le caractère religieux de Touba, à travers notamment l'interdiction de l'alcool, du tabac et des jeux de hasard, à la suite d'un discours prononcé en 1980.

Sur le plan des infrastructures, il a contribué à l'extension de la grande mosquée de Touba, à la construction de cimetières, d'une bibliothèque, ainsi qu'à la création de plusieurs villages.

La résidence Cheikhoul Khadim, destinée à accueillir des hôtes lors des grandes manifestations religieuses, compte également parmi ses réalisations.

Il a par ailleurs encouragé l'implantation de nombreux "daaras" (écoles coraniques), renforçant l'orientation de la communauté vers l'étude et la recherche du savoir.

Serigne Abdoul Ahad Mbacké est considéré comme l'un des grands bâtisseurs de Touba, qu'il a transformée en une cité moderne en pleine expansion, marquée par le développement d'infrastructures religieuses, culturelles et sociales.

A son rappel à Dieu, le 19 juin 1989, il laissait une ville en plein essor et une communauté unie autour des valeurs de foi, de travail et de dévotion.