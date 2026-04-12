Sénégal: Louga célèbre la Journée internationale du sport dans une mobilisation communautaire réussie

Louga — La région de Louga (nord-ouest) a célébré, ce samedi, la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix à travers une forte mobilisation des acteurs sportifs, des mouvements de jeunesse et des communautés, a constaté l'APS.

La randonnée pédestre organisée à cette occasion la participation de "tous les acteurs sportifs, les mouvements de jeunesse et l'ensemble des acteurs communautaires" de la région, selon la directrice régionale de la Jeunesse et des Sports, Ndèye Banna Diop.

Les participants ont emprunté un itinéraire reliant plusieurs artères principales, de la place civique Mansour Bouna à la gouvernance, en passant notamment par l'avenue de la gare, la gare de Potou et le palais de Justice.

Elle a salué le succès de cette activité organisée sous l'autorité de l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Papa Leity Mar.

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Selon Mme Diop, cette commémoration a été marquée par une participation inclusive illustrant le rôle fédérateur du sport.

Elle a également permis de mettre en valeur les performances de la région lors de la Semaine nationale de la jeunesse.

"Nous avons saisi cette occasion pour présenter au gouverneur le trophée ainsi que l'ensemble des médailles remportées par la délégation lougatoise lors de la Semaine nationale de la jeunesse", a-t-elle ajouté.

Mme Diop a, par ailleurs, remercié l'ensemble des participants, notamment les forces de défense et de sécurité, dont le commandant du 22e BERA, pour leur présence, soulignant que "le sport est un facteur de cohésion qui mobilise toutes les composantes de la société".

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion du sport comme levier de développement social et de consolidation de la paix.