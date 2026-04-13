Egypte: Une mannequin met fin à ses jours lors d'un direct sur les réseaux sociaux

Un drame a secoué la ville d'Alexandrie ce dimanche à l'aube, où une mannequin égyptienne, Bassant Soliman, a mis fin à ses jours lors d'une diffusion en direct sur les réseaux sociaux, suscitant une vive émotion dans le pays.

Selon des médias locaux, les services de sécurité relevant de la direction de la sûreté d'Alexandrie ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'incident, survenu dans le quartier de Smouha.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la jeune femme aurait chuté du balcon d'un appartement situé au treizième étage, alors qu'elle réalisait un direct sur sa page personnelle.

Quelques minutes avant le drame, Bassant Soliman était apparue dans un état de grande détresse psychologique. Elle y évoquait des pressions importantes, des difficultés financières ainsi que des conflits familiaux avec son ex-époux. Elle avait également exprimé son inquiétude quant à l'avenir de ses deux filles.

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Dans un message particulièrement poignant, elle avait appelé à prendre soin de ses enfants, concluant son intervention par ces mots : "Prenez soin de mes enfants".

Le drame a provoqué une onde de choc, notamment dans les milieux artistiques et sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes et personnalités ont exprimé leur tristesse et leur consternation face à cette tragédie.