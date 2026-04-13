Tunisie: Tozeur - Découverte d'un site archéologique de huit salles à Degache

12 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Un site archéologique composé de huit salles a été découvert sur le site de Castilia, à Degache dans le gouvernorat de Tozeur, à l'issue de fouilles menées du 16 mars au 3 avril 2026, dans le cadre d'une coopération entre l'Institut national du patrimoine et l'Université de Rome.

Selon le représentant de l'Institut national du patrimoine à Tozeur, Mourad Chetaoui, cette découverte s'ajoute à la mise au jour d'une activité artisanale liée à la fabrication du plâtre, ainsi qu'à plusieurs structures murales supplémentaires. Les fouilles menées sur le site depuis 2017 ont déjà permis des découvertes importantes, notamment celle d'une église chrétienne datant du milieu du IVe siècle après J.-C.

Les recherches indiquent que le site aurait été occupé jusqu'au VIIe siècle. Les nouvelles investigations ont également permis d'identifier plusieurs structures adjacentes à l'église, suggérant l'existence d'un ensemble architectural plus vaste encore en cours d'étude.

Les équipes de recherche estiment que le site recèle encore de nombreux secrets et pourrait, à terme, révéler l'existence d'une cité romaine enfouie sous le sable, dont l'exploration se poursuivra dans les années à venir.

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Plusieurs équipes spécialisées travaillent actuellement sur le site, notamment des experts en restauration et conservation des structures, des spécialistes de la céramique, des chercheurs chargés de l'analyse des cendres afin d'identifier les matériaux utilisés sur place, ainsi que des équipes dédiées à l'étude des ossements animaux.

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