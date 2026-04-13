Congo-Kinshasa: Regain d'insécurité dans la ville de Beni

Depuis plusieurs semaines dans la ville de Beni (Nord-Kivu), des hommes armés ciblent des quartiers entiers pendant la nuit, multipliant cambriolages, vols et tirs. Cette situation perturbe le quotidien des habitants.

Le cas le plus récent remonte à la nuit de jeudi à vendredi 10 avril : plusieurs ménages ont été visités par des hommes armés au quartier Tamende, dans la commune de Mulekera. Par exemple, deux maisons ont été cambriolées. Selon la société civile locale, les assaillants ont emporté environ 1 000 dollars américains, avant de tirer des coups de feu pour couvrir leur fuite.

Le même scénario s'est déroulé au quartier Mambango, dans la commune de Bungulu, à l'ouest de la ville, où au moins huit ménages ont été inquiétés. Des biens de valeur, notamment de l'argent, des téléphones et des motos, ont été emportés. Des blessés ont également été signalés lors de ces incursions.

« La police est en train de travailler »

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Nasson Murara, porte-parole de la police à Beni, affirme que des dispositions sont déjà prises pour mettre fin à cette situation :

« La police est en train de travailler. Il y a le commissaire provincial qui a instruit le commandant de la ville pour que la sécurité soit une réalité. Il y a d'autres stratégies qui sont en train d'être mises en place. Au niveau de la ville, nous avons déjà nos éléments qui sont sur le terrain. Nous avons nos services qui sont à pied d'oeuvre pour maîtriser tous les fauteurs de troubles qui insécurisent la ville. Je rassure aussi la population qu'elle continue toujours à nous soutenir. »

Au sein de la société civile, des voix s'élèvent pour plaider en faveur du renforcement des patrouilles et des opérations de bouclage ciblées, afin d'identifier les porteurs d'armes dans certains quartiers de Beni.