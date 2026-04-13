Congo-Kinshasa: Le trafic entre Kananga et Ilebo coupé après effondrement du pont Katusenga

Les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps au Kasaï-Central ont provoqué l'inondation du pont en construction sur la rivière Katusenga, dans le territoire de Demba. Cette situation a entraîné la coupure du trafic sur ce tronçon de la Route nationale 41 reliant Kananga à Ilebo. La société civile locale appelle le Gouvernement central à intervenir pour la reprise des travaux, arrêtés depuis plus d'un mois.

Depuis mercredi 8 avril 2026, la traversée de la rivière Katusenga est devenue difficile. Cette situation fait suite à l'inondation de la passerelle provisoire installée par l'Office des routes (OR), en charge des travaux de construction du pont sur cette rivière.

Selon Marcel Masanka, coordonnateur de la Nouvelle Société civile congolaise dans le territoire de Demba, les travaux sont à l'arrêt depuis plus d'un mois

« C'est une grande difficulté pour la population. Pour faire passer une moto, il faut débourser au moins 5 000 à 7 000 francs congolais. Les transporteurs de marchandises à vélo, communément appelés Bayanda, passent plus de six heures sur ce tronçon. Il y a un engouement total sur cet axe. »

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Les véhicules ne peuvent plus passer, tandis que les conducteurs de motos sont contraints de payer au moins 5 000 francs congolais (2,2 USD) pour se faire aider par des jeunes des villages environnants.

Marcel Masanka sollicite l'implication du Gouvernement pour la reprise des travaux, afin de rétablir la circulation entre la ville de Kananga et le territoire d'Ilebo.

Cet ouvrage fait partie des quatre ponts financés par l'Etat congolais dans le territoire de Demba, dans le but de remplacer les traversées précaires par des infrastructures durables.