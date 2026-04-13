Togo: Un pont entre foi et neurosciences

À Yokoè, en banlieue nord-ouest de Lomé, un nouveau chapitre s'ouvre pour la santé mentale.

La Société des Missions Africaines (SMA) a inauguré dimanche l'« Ahonhon Center », « Centre de Cerveau » en langue locale, un établissement spécialisé en neuropsychologie clinique, consacré à la promotion du bien-être psychique et à la prise en charge des troubles du cerveau.

La cérémonie d'inauguration a été présidée par le Nonce apostolique Mgr Ruben Dario Ruiz Mainardi, soulignant ainsi l'importance que le Saint-Siège accorde à cette initiative.

Le centre répond à un besoin réel et longtemps négligé. Il offre une prise en charge adaptée aux troubles neuropsychologiques, des traitements ciblés pour les victimes de traumatismes crâniens et psychiques, et intègre une unité de recherche sur le cerveau, dont les travaux seront ancrés dans les réalités culturelles et sociales du pays.

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Pour le Nonce, ce centre incarne parfaitement la double vocation de la communauté chrétienne.

« Ahonhon Center se situe au croisement de deux vocations : la science qui soigne et rééduque, et la mission qui accueille, accompagne et espère », a-t-il déclaré, rappelant que l'engagement missionnaire ne s'arrête pas à l'annonce de la foi, il se prolonge dans le soin concret des plus vulnérables.

Depuis des décennies, l'Église catholique joue un rôle de premier plan dans le développement social, contribuant activement à l'éducation, à la santé et à l'accompagnement des communautés les plus fragiles.

La Société des Missions Africaines est une congrégation catholique de prêtres et de frères fondée en 1856 à Lyon, en France.

Elle est née de la volonté d'évangéliser l'Afrique subsaharienne à une époque où le continent était largement inaccessible aux missionnaires occidentaux.

Au Togo, les Pères SMA sont présents depuis la période coloniale. Ils ont contribué de manière significative à l'éducation et à la santé, et continuent d'oeuvrer au service des communautés à travers des initiatives sociales nombreuses.