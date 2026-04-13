Mozambique: Le pays s'acquitte de sa dette envers le FMI à hauteur de 700 millions de dollars plus tôt que prévu

Le Mozambique a remboursé environ 700 millions de dollars au Fonds monétaire international avant la date prévue, éliminant ainsi tout crédit en cours auprès de l'institution.

Les données du FMI montrent que le gouvernement du président Daniel Chapo n'avait plus aucun crédit en cours au 31 mars, après avoir remboursé 514 millions de droits de tirage spéciaux.

Ce remboursement anticipé est une surprise et soulève des questions quant à la stratégie de financement du pays et à sa position dans les discussions sur un éventuel nouveau programme du FMI.

Les autorités n'ont pas fourni de détails sur la source des fonds utilisés pour le remboursement. Le ministère des finances du Mozambique n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

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Le FMI a déclaré que la dette avait été entièrement remboursée et a indiqué qu'une visite des services du FMI dans le pays était attendue dans les prochains mois.

Points clés à retenir

Le remboursement anticipé de la dette du Mozambique envers le FMI signale un changement dans sa stratégie de financement extérieur et peut refléter les efforts déployés pour rétablir les relations avec les bailleurs de fonds internationaux. L'apurement des obligations en cours peut renforcer la position d'un pays dans les négociations pour de nouveaux programmes, car il supprime la dette héritée et signale une amélioration de la liquidité ou de l'accès à des sources de financement alternatives.

Toutefois, en l'absence de clarté sur la manière dont le remboursement a été financé, des questions subsistent quant aux conditions budgétaires sous-jacentes. Le Mozambique a été confronté à des problèmes d'endettement dans le passé, notamment des problèmes de dette cachée qui ont affecté la confiance des investisseurs. Le remboursement anticipé du FMI pourrait avoir pour but d'améliorer la crédibilité et d'attirer de nouveaux financements, mais il réduit également l'accès aux financements concessionnels à court terme.

Pour les investisseurs, cette décision peut être considérée comme un signal positif sur la gestion de la dette, même si la transparence sera essentielle pour évaluer la viabilité de la dette. Pour les décideurs politiques, la prochaine étape consistera probablement à négocier un nouveau programme du FMI qui concilie la discipline budgétaire et les besoins de croissance, en particulier dans un contexte de forte vulnérabilité extérieure et de dépendance à l'égard des exportations de produits de base.