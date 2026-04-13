Congo-Brazzaville: Solidarité - Le roi des Tékés apporte son soutien à la directrice générale du mémorial Pierre - Savorgnan-de-Brazza

Sa Majesté le roi des Tékés, Michel Ganari, a délégué ses collaborateurs de Mbé et de Brazzaville pour aller présenter ses condoléances à la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, suite au décès de son père, le ministre d'Etat Firmin Ayessa, survenu le 17 février à Instanbul, en Turquie, à l'âge de 74 ans et porté en terre le 24 février à Ondza, dans le district de Makoua, département de la Cuvette.

C'est dans son cabinet de travail que la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a reçu une délégation de la cour royale venue droit de Mbé et les représentants de Makoko habitant à Mpila, Brazzaville. La délégation est venue la rencontrer pour lui présenter les condoléances du roi Michel Ganari, suite au décès de son papa Firmin Ayessa, au regard de sa contribution inestimable pour le rayonnement du royaume téké et la consolidation des liens historiques entre le Makoko et Pierre Savorgnan de Brazza. « La directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza nous a bien reçus. Elle a compris que nous avons les mêmes douleurs, les mêmes émotions. L'émotion qu'elle a ressentie, c'est la même que nous avons ressentie aussi au niveau de la cour royale, y compris nos éléments de Mpila qui sont autour du roi Michel Ganari. C'est pourquoi nous avons apporté le message de condoléances du roi des Tékés à la directrice générale, Bélinda Ayessa », a déclaré le premier vassal, Ngandzion.

Pour sa part, le vassal Akouotsaon a reconnu que le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza est un haut lieu de mémoire où réside l'histoire du Congo. Et l'histoire de Makoko Ilôh 1er est étroitement liée à celle de l'explorateur franco-italien, Pierre Savorgnan de Brazza. Il a rappelé que Bélinda Ayessa a commencé cette histoire depuis le seizième roi des Tékés, Gaston Ngouayoulou, puis le dix-septième, Auguste Nguempio, et aujourd'hui c'est le dix-huitième, Michel Ganari. Elle a eu un malheur pendant que le royaume était aussi dans le malheur.

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«Lorsque le ministre d'Etat Firmin Ayessa est décédé, nous n'avons pas pu faire le déplacement de Brazzaville. Chez nous les Tékés ont dit "Si ton parent est éprouvé, même si deux, trois jours sont passés, il faut aller le voir". C'est pour cela que nous sommes venus voir la directrice générale, Bélinda Ayessa, que nous appelons "princesse", adoptée par le seizième roi des Tékés, Gaston Ngouayoulou. Elle est une princesse qui valorise l'histoire du royaume Téké. Suite donc au décès de son père à la fois ministre d'Etat, le roi des Tékés ne pouvait pas rester insensible et laisser sa princesse seule. C'est pourquoi, il nous a dit : "Ma fille est éprouvée et je suis affecté. Ne pouvant y être, je vous délègue à Brazzaville rencontrer ma princesse. Dites lui que je suis affecté suite au décès de son père biologique. Qu'elle soit forte et qu'elle continue à travailler avec beaucoup d'ardeur tel qu'elle sait le faire"», a indiqué le roi Michel Ganari, relayé par le vassal Akouotsaon.

La directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza a remercié le roi des Tékés pour ce geste combien important et symbolique. «Merci de tout coeur, on ne peut donner que ce qu'on a. C'est symbolique, c'est très important. Ce geste n'a pas de prix», a déclaré Bélinda Ayessa.