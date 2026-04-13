Congo-Brazzaville: Présidence de la République - Des éléments des unités opérationnelles promus aux différents grades

Le conseiller spécial du président de la République et commandant de la garde républicaine, le général Basile Boka, a présidé le 11 avril à Kintélé, à une vingtaine de kilomètres au Nord de Brazzaville, la cérémonie de port des insignes de grade, au titre du deuxième trimestre 2026, aux unités opérationnelles de la présidence de la République, en présence du directeur général de la sécurité présidentielle, le général Serge Oboa.

Après les formalités d'usage liées au métier des armes et la lecture des décrets portant nomination des éléments des unités opérationnelles aux différents grades, le commandant de la garde républicaine, Basile Boka, a prononcé son mot de circonstance dans lequel il a appelé les promus à plus de discipline, de travail et d'efforts dans le cadre de la protection du chef de l'Etat réélu et qui va prêter serment dans quelques jours, notamment le 16 avril.

Par ailleurs, il a salué le travail de sécurisation réalisé par les unités opérationnelles lors de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, sanctionnée par la réélection du président Denis Sassou N'Guesso, chef suprême des armées, à la tête du Congo. « Votre engagement et votre détermination ont permis la stabilité des institutions et la sécurisation du processus électoral au terme duquel le chef de l'Etat a été reconduit. Il ne nous reste plus qu'à l'accompagner dans l'accomplissement de ses nouvelles fonctions », a-t-il déclaré.

En outre, il a appelé les unités opérationnelles à ne pas baisser les bras, parce que, a-t-il renchéri, les défis à relever sont nombreux de même que les obstacles à surmonter. Il a adressé ses sincères félicitations aux nouveaux promus. Car, a-t-il dit, le passage à un nouveau grade place le militaire devant de nouvelles responsabilités. La nation, a-t-il poursuivi, les regarde et attend d'eux de bons résultats dans leur travail quotidien et ils ne doivent pas la décevoir.

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« Commandez avec justice ! Incarnez en toutes circonstances l'honneur militaire. Faites de votre grade un modèle et une fierté pour vos supérieurs. Les grades qui vous sont attribués aujourd'hui ne sont pas les récompenses de réconfort. Ils sont les charges, les responsabilités et les engagements au service de la République », a-t-il rappelé.

A ceux qui n'ont pas été élevés pour ce trimestre, a-t-il poursuivi, il reste encore deux trimestres et ils doivent faire des efforts pour être parmi les prochains promus. Quant à ceux qui n'ont pas été retenus pour cette année, il les a invités à redoubler d'ardeur au travail, à parfaire leur comportement, parce que nombreux parmi eux sont cités dans les cas d'indiscipline, de faux et usage de faux et d'usurpation des insignes de grade. Le commandant de la garde républicaine a assuré que le commandement observe et note leurs fautes, leur discipline et leur travail.