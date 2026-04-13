Congo-Kinshasa: Linafoot - Céleste bat l'OC Renaissance 5-0 et monte à la 2e place du groupe B

Céleste FC a écrasé l'OC Renaissance sur le score de 5 buts à 0, samedi 11 avril, au stade Tata Raphaël, en match comptant pour la 25e journée du championnat national de football (LINAFOOT).

Dès la 30e minute, Bashale ouvrait le score pour Céleste, avant que Tuti ne double la mise à la 47e.

Ensuite, James (65e) et Bayindula (67e) ont inscrit deux buts en l'espace de deux minutes.

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Molo a clôturé ce festival offensif à la 84e minute.

Grâce à cette large victoire, Céleste compte désormais 43 points et grimpe provisoirement à la deuxième place du classement, juste derrière FC Les Aigles du Congo (49 points).

Dans l'autre rencontre du jour, disputée dans les mêmes installations, AF Anges Verts s'est imposée sur la plus petite des marges (1-0) face au DC Motema Pembe.

Dans le groupe A

AS Simba s'est inclinée devant US Panda B52 sur le score de 0-1.

FC Tanganyika et AS Saint-Luc se sont quittés sur un nul de 2-2.

Matchs à suivre ce dimanche 12 avril 2026 (Groupe A)

AS Malole vs Sanga Balende

JS Groupe Bazano vs FC Saint-Éloi Lupopo

TP Mazembe vs CS Don Bosco