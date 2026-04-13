Afrique: Le pays, premier pays africain en nombre de visas étudiants pour la France

Le nombre d'étudiants tunisiens inscrits dans l'enseignement supérieur en France atteint environ 16 000, auxquels s'ajoutent plus de 5 500 nouveaux étudiants ayant obtenu un visa d'études au cours de la dernière année universitaire, a indiqué le responsable de Campus France Tunisie, Hosni Dakhlaoui.

S'exprimant en marge de la quatrième édition du Forum des mobilités consacré aux études en France, organisé le dimanche 12 avril 2026 à Sfax, il a précisé que la Tunisie occupe la première place en Afrique en matière de taux d'obtention de visas étudiants pour la France. Ce taux dépasse 80 % des visas accordés à l'échelle africaine, rapporté à la population.

Selon le responsable de Campus France Tunisie, la Tunisie figure également au sixième rang des pays les plus représentés en France en termes de nationalités étudiées, derrière l'Algérie, le Maroc, la Chine, le Sénégal et l'Italie. Toutefois, en proportion de sa population, elle reste le pays qui envoie le plus grand nombre d'étudiants pour poursuivre des études universitaires en France.

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De son côté, la coordinatrice de Campus France à Sfax, Leïla Ben Yahia, a indiqué à Mosaïque fm que cette quatrième édition du forum réunit plus de 50 exposants ainsi que plus de 30 instituts et établissements d'enseignement supérieur français, couvrant diverses spécialités.

Elle a ajouté que l'événement rassemble des écoles et universités françaises, publiques et privées, ainsi que des partenaires spécialisés dans l'accompagnement des étudiants, afin de permettre aux jeunes et à leurs familles de s'informer sur les opportunités d'études supérieures en France.