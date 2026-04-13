Tunisie: VAR - Le but de l'Espérance annulé, Sundowns toujours devant

La demi-finale aller de la Ligue des champions de la CAF entre l'Espérance sportive de Tunis et Mamelodi Sundowns connaît un nouveau tournant.

Après une première mi-temps sans but (0-0), Brayan León a ouvert le score pour les Sud-Africains à la 52e minute.

L'Espérance pensait revenir dans la rencontre grâce à Aboubacar Diakité (65e), mais après recours à l'assistance vidéo (VAR), l'arbitre a finalement annulé ce but.

Le score reste donc de 1-0 en faveur de Mamelodi Sundowns, alors que la rencontre est toujours en cours au stade de Radès.