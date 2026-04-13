Afrique du Sud/Tunisie: Demi-finale aller - L'Espérance s'incline face à Sundowns (0-1)

12 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La demi-finale aller de la Ligue des champions de la CAF entre l'Espérance sportive de Tunis (EST) et Mamelodi Sundowns s'est achevée sur une victoire des Sud-Africains (1-0), ce dimanche soir au stade de Radès.

Après une première période équilibrée (0-0), les visiteurs ont fait la différence au retour des vestiaires grâce à Brayan León (52e minute).

L'Espérance avait brièvement cru égaliser par Aboubacar Diakité, mais son but a été annulé après recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), maintenant ainsi l'avantage des Sud-Africains.

Les Sang et Or devront désormais renverser la situation lors du match retour prévu la semaine prochaine en Afrique du Sud pour espérer décrocher une place en finale.

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