Tunisie: Fortes pluies attendues sur le pays et baisse progressive des températures

Un épisode pluvieux est attendu à partir de la journée du lundi 13 avril 2026 sur plusieurs régions du pays, avec des précipitations sur le nord et le centre, pouvant prendre un caractère temporairement orageux et parfois intense en fin de journée et durant la nuit.

Selon un bulletin de suivi publié par l'Institut National de la Météorologie (INM), ces perturbations devraient ensuite s'étendre localement vers le sud à partir du mardi 14 avril 2026.

Le même bulletin indique également une baisse progressive des températures sur l'ensemble du territoire, marquant un changement des conditions météorologiques après une période relativement plus stable.