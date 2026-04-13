Afrique: France/Kenya - Le pivot stratégique de Paris vers l'Afrique anglophone

La ratification par l'Assemblée nationale du Kenya, le 9 avril, d'un accord de défense avec la France marque une inflexion majeure dans la stratégie africaine de Paris.

Dans un contexte de recul en Afrique de l'Ouest francophone, la France opère un basculement vers l'Afrique de l'Est anglophone, en faisant du Kenya un partenaire pivot. L'accord renouvelable, conclu pour cinq ans, couvre des domaines clés : partage de renseignement, sécurité maritime, maintien de la paix et formation militaire. Il prévoit également des exercices conjoints et des échanges d'officiers, illustrant une montée en puissance d'une coopération sécuritaire structurée. Pour Paris, il s'agit de sécuriser un point d'appui stratégique dans l'océan Indien, à proximité de la Corne de l'Afrique, zone marquée par des menaces persistantes (Piraterie, terrorisme, rivalités navales).

Une diplomatie de repositionnement face à la compétition globale

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Ce rapprochement s'inscrit dans une compétition accrue entre puissances. Le Kenya multiplie, en effet, les accords de défense, notamment avec la Chine et d'autres partenaires, confirmant une stratégie de diversification. Cette approche renforce son autonomie stratégique tout en maximisant les transferts de compétences. Pour la France, l'enjeu est double : préserver une capacité d'influence sur le continent et contrer la montée en puissance d'acteurs comme la Chine, la Turquie ou les pays du Golfe. L'organisation à Nairobi du sommet Africa Forward, du 11au 12 mai prochain, co-présidé par les présidents français, Emmanuel Macron, et et kényan, William Ruto, s'inscrit dans cette logique de diplomatie économique offensive.

Investissements, innovation et chaînes de valeur: langue, influence et recomposition culturelle

Au-delà de l'aspect militaire, la relation franco-kényane repose sur une forte dimension géoéconomique. Le sommet Africa Forward vise à accélérer les investissements croisés dans des secteurs stratégiques : énergie, numérique, agriculture durable, intelligence artificielle et économie bleue. Le Kenya, hub régional d'innovation et de finance, constitue une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Est. Pour les entreprises françaises, il représente un marché dynamique et un relais d'expansion vers les 300 millions d'habitants de la région. En retour, Nairobi attend des transferts technologiques et des financements structurants. Dans ce partenariat avec un pays anglophone, la France joue aussi une carte d'influence linguistique et culturelle. Le français, bien que minoritaire au Kenya, s'inscrit dans une stratégie plus large de projection douce, en complément des outils économiques et sécuritaires.

Entre opportunités et tensions souverainistes: vers un nouvel équilibre Afrique-France

Cependant, des réserves subsistent. Le Parlement kényan a exigé des garanties sur la juridiction des troupes étrangères, en référence aux controverses liées à des forces occidentales présentes dans le pays. Cette vigilance traduit une sensibilité accrue aux questions de souveraineté.

Au total, cet accord symbolise une recomposition profonde des relations Afrique-France : moins centrées sur l'héritage historique, davantage orientées vers des partenariats pragmatiques, compétitifs et multidimensionnels. Dans ce nouvel échiquier, le Kenya apparaît comme un laboratoire stratégique où se redéfinit l'influence française en Afrique, entre sécurité, économie et intelligence géopolitique.