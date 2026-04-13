Congo-Brazzaville: Disparition - Dernier hommage du PCT à Jean Jacques Mouanda

Décédé le 5 avril à Djambala à l'âge de 69 ans, le préfet du département des Plateaux, membre du Comité central du Parti congolais du travail (PCT), Jean Jacques Mouanda, a reçu le 11 avril à Brazzaville des hommages de sa formation politique, en présence du président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Cadres du parti, membres de la famille, amis et connaissances étaient rassemblés au siège fédéral du PCT pour faire leurs adieux à l'ancien président du Conseil départemental du Niari, ancien préfet de la Likouala et ancien député de Kimongo. Le chef de l'Etat, président du Comité central du PCT, Denis Sassou N'Guesso, a déposé une gerbe de fleurs devant la dépouille mortelle de Jean Jacques Mouanda avant de s'incliner devant sa mémoire.

Né le 4 novembre 1957 à Dolisie, dans le Niari, Jean Jacques Mouanda a fait ses études primaires et secondaires dans cette ville, sanctionnées par l'obtention du Certificat d'études primaires élémentaires en 1971, du Brevet d'études moyennes générales en 1975 et du baccalauréat, série D, en 1980. Un diplôme qui lui ouvra les portes de l'université Jean- Moulin, Lyon 3, en France, où il obtint le Certificat de formation « Connaissance de la Francophonie, de la décentralisation et des coopérations décentralisées», en 2013, et le Certificat de formation « Francophonie et décentralisation : enseignement supérieur et développement local ».

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Aux plans associatif et politique, Jean Jacques Mouanda a oeuvré pendant plusieurs années à l'Union de la jeunesse socialiste congolaise (UJSC) avant d'intégrer le PCT. Il a occupé, entre autres, les fonctions de secrétaire à l'administration, presse et propagande au comité régional PCT du Kouilou, en 1982 ; chef de département jeunesse travailleuse, responsable des stages vacances au comité régional UJSC du Kouilou, de 1983 à 1988 ; premier secrétaire de l'UJSC de l'arrondissement 2, Mvou-Mvou (Pointe-Noire). En 1994, à la faveur de la restructuration du comité régional du parti, Jean Jacques Mouanda est élu secrétaire chargé des élections. Il a connu sa première expérience parlementaire à la faveur du Forum national pour la réconciliation et la reconstruction du Congo de 1998, en qualité de membre du Conseil national de transition de 1998 à 2002, puis juge à la Haute cour de justice.

Un acteur de la cohésion sociale et du développement local

Jean Jacques Mouanda a également dirigé de « main de maître » le comité régional du parti puis la fédération du PCT du Niari de 1992 à 2012. Militant engagé, il a été directeur de campagne ou membre du bureau de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso dans le département du Niari en 1992, 2002, 2009, 2016 et 2021. « Fort de ses connaissances en décentralisation et en coopération décentralisée, il a mis son expérience au service du conseil départemental du Niari qu'il a présidé de 2008 à 2017. Dans la suite de sa vie politique et administrative, le camarade Jean Jacques Mouanda a été député à l'Assemblée nationale, élu de la circonscription électorale unique de Kimongo, de 2017 à 2022. Il a siégé au sein de la commission défense et sécurité avant d'être nommé préfet du département de la Likouala (2022-2025) et préfet des Plateaux de 2025 jusqu'à ce dimanche fatidique où il s'est éteint de façon inopinée », a rappelé le membre du bureau politique du PCT, Michel Mahinga, dans son oraison funèbre.

Selon lui, des témoignages recueillis à la suite du décès de Jean Jacques Mouanda en tant que préfet font état d'un acteur de la cohésion sociale et du développement local. « Homme de terrain, il a fait du rapprochement de l'administration et de la population une réalité palpable. Il a également assumé les fonctions de président fondateur de l'Association Bana Dol et président du Rotary club de Dolisie. Homme de culture, le camarade Jean Jacques Mouanda a obtenu le premier prix du trophée Théâtre congolais en 1980. Spécialiste des arts martiaux, il a obtenu le diplôme de maître de karaté, ceinture noire, 6e Dan en 2019 », a décrit Michel Mahinga, témoignant que Jean Jacques Mouanda ne jurait que par le président Denis Sassou N'Guesso.

En effet, pendant la traversée du désert que le PCT a connue, l'ancien préfet de la Likouala a bravé toutes les manœuvres qui visaient l'extinction de cette formation politique dans le Niari. « Toux ceux qui ont tenté de lui proposer des postes ou des sommes d'argent ont échoué, parce qu'il avait juré la main sur le coeur devant son grand frère, Ndembé Jean Félix, qu'il ne trahirait jamais le camarade Denis Sassou N'Guesso », a-t-il poursuivi, estimant que l'œuvre accomplie par l'illustre disparu est immense.

Grand serviteur de l'Etat, la nation reconnaissante a décerné à Jean Jacques Mouanda quelques distinctions honorifiques : chevalier dans l'Ordre du mérité congolais en 1999 ; chevalier dans l'Ordre de la paix en 2009 ; diplôme de la Paix universelle en 2010. Notons que Jean Jacques Mouanda sera inhumé ce 13 avril à Dolisie.