Cote d'Ivoire: Agnibilékrou - Des médicaments de qualité inférieure d'une valeur de plus de 5 millions de Fcfa saisis

Beau coup de filet pour les agents de l'antenne de police d'Abengourou. Ils ont mis la main sur des médicaments de qualité inférieure d'une valeur pécuniaire de 5 147 000 Fcfa.

En effet, c'est dans le cadre de l'opération Épervier XI, le mercredi 8 avril 2026, qu'un équipage de l'antenne régionale d'Abengourou, exploitant une information anonyme, a fait cette importante découverte.

Selon la Direction générale de la police nationale (Dgpn), qui livre l'information, 93 cartons de médicaments de qualité inférieure et falsifiés (Mqif), d'un poids total de 1,521 tonne, d'une valeur marchande estimée à 5 147 000 Fcfa, ont été découverts dans une maison inachevée, au quartier Mougoubakro, dans la ville d'Agnibilékrou.