Cote d'Ivoire: Agnibilékrou - Des médicaments de qualité inférieure d'une valeur de plus de 5 millions de Fcfa saisis

12 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Beau coup de filet pour les agents de l'antenne de police d'Abengourou. Ils ont mis la main sur des médicaments de qualité inférieure d'une valeur pécuniaire de 5 147 000 Fcfa.

En effet, c'est dans le cadre de l'opération Épervier XI, le mercredi 8 avril 2026, qu'un équipage de l'antenne régionale d'Abengourou, exploitant une information anonyme, a fait cette importante découverte.

Selon la Direction générale de la police nationale (Dgpn), qui livre l'information, 93 cartons de médicaments de qualité inférieure et falsifiés (Mqif), d'un poids total de 1,521 tonne, d'une valeur marchande estimée à 5 147 000 Fcfa, ont été découverts dans une maison inachevée, au quartier Mougoubakro, dans la ville d'Agnibilékrou.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.