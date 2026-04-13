Sénégal: A Tivaouane, dans la ferveur de la Ziarra générale, une effervescence portée par les 'dahiras'

Tivaouane — Une ferveur particulière, nourrie par une profonde spiritualité, s'est emparée de la cité religieuse de Tivaouane, dimanche, à l'occasion de la Ziarra générale 2026, qui consacre chaque année une fidélité renouvelée aux enseignements de Seydi Ababacar Sy, premier khalife de Maodo Malick Sy, figure majeure de la tidjanya au Sénégal.

Une effervescence spirituelle qui se sent partout dans les rues et ruelles de la capitale de la tidjanya, traduisant une appropriation collective des enseignements de Seydi Ababacar Sy, concernant notamment le rôle central des "dahiras", association religieuse regroupant les fidèles.

Cette connexion apparaît avec force et clarté. Les "dahiras", loin d'être de simples regroupements, incarnent des écoles vivantes de spiritualité, de discipline et de solidarité. Conformément aux recommandations de Seydi Aboubacar Sy, ils structurent la vie religieuse des fidèles, en les guidant vers une pratique organisée, constante et sincère de la foi.

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A Tivaouane, chaque "dahira" devient ainsi un foyer de lumière. Les séances de zikr, de wird et de wazifa sont déroulées avec rigueur, dans un esprit de conformité aux enseignements reçus. Les talibés, profondément attachés à cet héritage, veillent à préserver l'unité, la discipline et l'esprit de fraternité prônés par leur guide.

Cette organisation spirituelle permet une élévation collective, canalise la ferveur, la transforme en énergie constructive, tout en inscrivant chaque fidèle dans une dynamique de progression intérieure. Les "dahiras" deviennent alors des ponts entre l'individu et la communauté, entre pratique quotidienne et idéal spirituel.

Dans cette perspective, la Ziarra générale ne se limite pas à un rassemblement massif: elle devient l'aboutissement d'un travail spirituel patient, mené tout au long de l'année au sein des "dahiras". Chaque invocation, chaque récitation, chaque enseignement reçu en leur sein trouve ici son prolongement naturel.

En honorant les recommandations de Seydi Ababacar Sy, les talibés témoignent d'une fidélité vivante, active, profondément enracinée. Ils montrent que la voie tracée par les illustres guides n'est pas seulement préservée, mais vécue, transmise et incarnée avec ferveur.

Avec la Ziarra générale 2026, Tivaouane apparaît non seulement comme un lieu de convergence spirituelle, mais aussi comme le reflet d'une organisation exemplaire de la foi, où les "dahiras" jouent pleinement leur rôle de piliers dans la quête d'élévation des âmes.