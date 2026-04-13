Sénégal: Taïba Ndiaye - Plus de 2 000 cartes CSU distribuées aux couches vulnérables

Taïba Ndiaye — Le Mouvement pour le développement et la solidarité a distribué, samedi, plus de 2.000 cartes Couverture sanitaire universelle (CSU) à des bénéficiaires issus des couches vulnérables de la population, a constaté l'APS.

L'opération portait précisément sur la distribution de 2.157 cartes la CSU.

Cette initiative cible notamment des veuves, des personnes âgées, des personnes vivant avec un handicap, des chefs de village et de quartier, des imams ainsi que les talibés-élèves d'écoles coraniques.

Ces cartes visent à faciliter une prise en charge précoce de certaines pathologies et l'accès des populations à des soins de santé à moindre coût.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les bénéficiaires souffrant de maladies chroniques auront aussi "la possibilité de se faire consulter plus régulièrement et d'éviter des ruptures dans leur suivi médical", a expliqué Matar Mamour Ndiaye, président du Mouvement pour le développement et la solidarité.

Selon le responsable régional de l'Agence de la CSU, Cheikh Fall, cette opération s'inscrit dans un partenariat entre la structure qu'il dirige et Mouvement pour le développement et la solidarité.

"Une convention annuelle a été signée pour assurer une prise en charge des bénéficiaires à hauteur de 80 % sur l'ensemble de la pyramide sanitaire", a-t-il expliqué, soulignant que cette couverture contribue à alléger le poids des dépenses de santé, notamment celles liées aux médicaments.

Il a également relevé que la CSU permet un recours plus précoce aux structures sanitaires et un meilleur suivi de l'état de santé des bénéficiaires, en facilitant l'accès à des traitements souvent coûteux.

L'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Méouane a salué ce geste de solidarité.

"Nous célébrons ici un acte de solidarité et une vision locale du développement inclusif. L'accès équitable aux soins de santé constitue un pilier essentiel de l'État du Sénégal", a-t-il déclaré.

Dans un contexte où les dépenses de santé représentent un lourd fardeau pour les ménages, cette action "vient soulager, rassurer et redonner espoir aux populations", a-t-il poursuivi.

L'autorité administrative a, par ailleurs, magnifié "l'engagement exemplaire" du président du Mouvement pour le développement et la solidarité, estimant que le développement local est une responsabilité partagée entre les institutions publiques, les élus, les leaders communautaires et les acteurs économiques.