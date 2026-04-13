Tunisie: CEN-SAD - Le pays appelle à une action coordonnée face aux défis régionaux

Tunis — Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a souligné que les défis auxquels fait face la région, imposent aux États membres de la Communauté des États sahélo-sahariens de conjuguer leurs efforts en vue de consolider le rôle de l'organisation dans la promotion de la coopération, de l'intégration et du développement régionaux.

Le ministre s'exprimait lors de la réunion ministérielle tenue, samedi, à Tripoli, à l'occasion de la réouverture du siège permanent du Secrétariat exécutif de la CEN-SAD, indique un communiqué publié dimanche par le département des Affaires étrangères.

Il a estimé que l'érosion de la confiance dans le système multilatéral, conjuguée à l'entrée du monde dans une phase de ralentissement de l'aide, impose plus que jamais aux États membres de la Communauté des États sahélo-sahariens de faire preuve d'une solidarité renforcée, d'une cohésion accrue et d'un engagement collectif soutenu, dans le cadre d'une approche participative fondée sur des mécanismes clairs, efficients et opérationnels.

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Il a, dans ce contexte, réaffirmé l'engagement de la Tunisie à soutenir la CEN-SAD et à consolider son rôle au service de la paix, de la sécurité et du développement économique dans la région et sur le continent africain, au regard des défis actuels.

Nafti a appelé à appuyer les efforts de paix, de dialogue, de réconciliation et de justice sociale dans les pays membres en proie à des conflits et crises, et à privilégier le règlement des différends par des voies pacifiques, politiques, diplomatiques et juridiques, conformément à la Charte des Nations unies et de l'Union africaine, dans le plein respect de la souveraineté des États et de leurs choix nationaux.

Il a également recommandé de hisser le niveau de coordination et de coopération sécuritaire entre les États membres afin de faire face aux menaces terroristes, à la criminalité organisée, tout en tirant parti des expertises et initiatives régionales et internationales en la matière.

Par ailleurs, un appel a été lancé en faveur de la mise en œuvre de projets et programmes de développement économique, social et environnemental qui répondent aux besoins et aspirations des populations sahéliennes et sahariennes et contribuent à l'amélioration des conditions de vie, au bien-être, à la cohésion sociale et à la réalisation des Objectifs de développement durable à l'horizon 2030.

Dans la même optique, le ministre a proposé de renforcer l'intégration régionale et continentale entre les États membres, de faciliter les échanges commerciaux intra régionaux, les services et les flux de capitaux, encourager l'investissement, le tourisme et les échanges culturels, et tirer parti des mécanismes disponibles au niveau africain, notamment la Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe et la Zone de libre-échange continentale africaine.

En marge de cette réunion, Mohamed Ali Nafti a eu plusieurs entretiens bilatéraux avec ses homologues africains, axés sur l'importance de concrétiser les propositions discutées ainsi que sur les moyens de développer la coopération avec leurs pays respectifs.