Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 13 avril 2026

revue de presse

Présidentielle au Bénin : Les résultats attendus mercredi

Le dépouillement est terminé et l’attente commence. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome (Céna) doit proclamer au plus tard mercredi les résultats provisoires de l’élection présidentielle tenue dimanche, au terme d’une journée de vote globalement calme.

Près de huit millions d’électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner le successeur de Patrice Talon, qui achève ses deux mandats constitutionnels. Deux candidats figuraient sur les bulletins : Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances et dauphin adoubé par le président sortant, et Paul Hounkpè, ancien ministre de la Culture et figure d’une opposition jugée marginale.

Sans surprise, Romuald Wadagni apparaît comme le grand favori du scrutin, porté par le soutien des partis de la majorité et une campagne sans véritable concurrence. Face à lui, Paul Hounkpè n’a pas réussi à incarner une alternative crédible dans une élection largement considérée comme jouée d’avance par de nombreux observateurs. (Source Africanews)

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Le pape Léon XIV en visite en Algérie, sur les traces de l’histoire chrétienne du pays

Léon XIV devient, lundi, le premier souverain pontife de l’histoire à visiter le pays, berceau du grand philosophe chrétien saint Augustin. C’est à Hippone, l’actuelle Annaba, que le théologien a écrit ses plus grands textes, au IVᵉ siècle.

Le retour de saint Augustin en Afrique du Nord, écrivent les historiens, relevait d’une conviction. Après ses années romaines, Augustin d’Hippone tenait à s’établir de nouveau chez lui, dans sa province africaine.

Converti au christianisme en 386 à Milan, le grand philosophe chrétien, futur docteur de l’Eglise, décide deux ans plus tard de revenir sur sa terre natale, qui deviendra l’Algérie actuelle. Il y exerça son ministère de prêtre, puis y fut ordonné évêque d’Hippone, l’actuelle Annaba, et y écrivit ses plus grands textes. (Source Le Monde Afrique)

Guinée : Les banques toujours sous tension de liquidité

Le système bancaire guinéen continue de faire face à une pénurie de liquidités en espèces, provoquant d’importantes difficultés pour les clients dans plusieurs établissements du pays.

Les retraits sont régulièrement plafonnés, différés ou limités à de faibles montants, tandis que certaines agences peinent à répondre à la demande croissante de billets.

Cette situation, qui s’inscrit dans la durée, ne serait pas liée à une absence de ressources financières globales, mais plutôt à un déséquilibre dans la circulation du numéraire. Une part significative des billets en circulation resterait en dehors du circuit bancaire formel, réduisant mécaniquement la capacité des banques à honorer les retraits. (Source Apanews)

Gabon : Les nouvelles règles sur l'usage des réseaux sociaux font polémique

Au Gabon, la polémique enfle suite à la publication d'une ordonnance sur la réglementation de l'usage des réseaux sociaux. Daté du 26 février, le texte n'a fuité sur les réseaux sociaux que la semaine dernière. L'une des dispositions qui inquiète les Gabonais, c'est celle de l'article 4 de l'ordonnance.

Désormais l'utilisation des pseudonymes est interdite. Tout utilisateur des réseaux sociaux doit clairement être identifié. Il doit signaler son nom et prénom et même son numéro d'identification personnelle (NIP). S'il s'agit d'une entreprise, il faudra désormais renseigner le registre de commerce. (Source RFI)

En Afrique du Sud, Geordin Hill-Lewis prend la tête de l’opposition et vise le pouvoir

Le maire du Cap, Geordin Hill-Lewis, a été élu à la tête de l’Alliance démocratique. À trois ans des prochaines élections générales, il affiche clairement son ambition : faire de son parti la première force politique face à l’Congrès national africain.

À 39 ans, Geordin Hill-Lewis incarne un renouvellement pour l’Alliance démocratique (DA), principale force d’opposition en Afrique du Sud. Élu sans surprise lors d’un congrès du parti, il entend transformer la DA en alternative crédible au Congrès national africain (ANC), au pouvoir depuis la fin de l’apartheid. “Notre ambition doit être de diriger le gouvernement national”, a-t-il déclaré, tout en reconnaissant la complexité de la coalition actuelle. (Source Africa Radio)

Climat des affaires – La Tunisie, destination de repli pour les investisseurs étrangers

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les marchés financiers ont baissé, mais ne se sont pas effondrés. La montée des tensions soulève des interrogations sur l'évolution future des flux d'investissements directs étrangers.

Pour certains experts, cette guerre pourrait avoir des effets potentiels sur la dynamique de ces flux d'IDE.

Le climat des affaires demeure un des atouts majeurs pour améliorer les conditions d'investir et d'entreprendre, et renforcer la compétitivité nationale. (Source La Presse)

Masa 2026 - Le coup d'envoi officiel donné par le Premier ministre ivoirien

La 14e édition du Marché des arts du spectacle (MASA) s'est ouverte samedi soir à Abidjan, lors d'une cérémonie officielle présidée par le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé au palais de la Culture Bernard Dadié de Treichville, a constaté l'envoyée spéciale de l'APS.

Le chef du gouvernement ivoirien a donné le coup d'envoi officiel de la manifestation, devant un parterre de personnalités parmi lesquelles, la ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Françoise Remarck.

Il y avait aussi l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Othman El Ferdaous et un public conquis qui a pris d'assaut le palais de la Culture Bernard Dadié dès les premières heures de l'après-midi. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Zimbabwe : Le mandat présidentiel passera de 5 à 7 ans

Le Zimbabwe fait face à une contestation politique croissante suite au projet de la Zanu-PF d’abolir l’élection présidentielle au suffrage direct. Ce projet de loi, approuvé par le cabinet le 08 avril 2026, prévoit de confier le choix du chef de l’État au Parlement et de porter le mandat de 5 à 7 ans.

Cette réforme permettrait à Emmerson Mnangagwa de rester au pouvoir jusqu’en 2030, au-delà de la limite constitutionnelle actuelle. L’opposition dénonce un recul démocratique majeur et souligne que de tels changements exigent normalement un référendum national. (Source Africa 24)

Afrique de l'Ouest : Au Sahel, la résistance contre les militaires s'organise

Lancée récemment, l'Alliance des démocrates du Sahel, l'ADS, rejoint la Coalition des Forces pour la République, la CFR, dans la lutte pour la restauration de la démocratie.

Face aux militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger, et qui ont verrouillé l'espace démocratique, la résistance s'organise aussi depuis l'étranger.

Mardi dernier (7 avril), l'Alliance des Démocrates du Sahel, l'ADS, a annoncé sa formation. Ce nouveau collectif veut réunir des membres de la société civile, des responsables politiques et d'autres forces vives issues du Mali, du Burkina Faso et du Niger, pour défendre la démocratie et les libertés. (Source Deutsche Welle)

Exploitation minière : Le Congo se dote d’une nouvelle loi consacrant le régime de partage de production

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, respectivement les 8 et 10 avril, la nouvelle loi portant code minier en République du Congo visant à moderniser le secteur minier par plusieurs innovations.

Les deux chambres du Parlement ont soutenu dans leurs rapports respectifs que cette loi consacre la volonté des pouvoirs publics de doter le pays d’un cadre juridique moderne, cohérent et incitatif, propre à garantir une gestion efficiente, transparente et durable des ressources minières, dans le strict respect des exigences environnementales et des intérêts de la population. (Source Les Dépêches de Brazzaville)