Congo-Kinshasa: Arrivée massive à Bunia des déplacés de Djugu

Un afflux de personnes déplacées est observé depuis samedi 11 avril dans plusieurs villages du territoire de Mahagi (Ituri). Ces personnes fuient les violences armées signalées depuis le milieu de la semaine à Bule, dans le territoire voisin de Djugu. Des affrontements y opposent les FARDC aux miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP).

Autour de 16h30, heure locale, la première vague de plus de cinq cents personnes a atteint les villages du groupement d'Ame Pamitu, après près de trois jours de marche. Selon une source policière, les déplacés arrivent épuisés, certains transportant à la hâte quelques effets personnels, d'autres accompagnés de leur bétail.

Parmi eux, figurent des femmes enceintes, des personnes âgées et de nombreux enfants, affamés et affaiblis.

Ces familles sont pour l'instant accueillies dans des ménages déjà vulnérables ou dans des églises, notamment à Djupakpeshe, Djupusiga, Pakenge Kpena, Djupabok, ainsi qu'à Pamitu Paliesh et Siza Nyamukawa.

D'autres vagues sont attendues, selon des rescapés.

Les militaires des FARDC ont lancé depuis quelques jours des opérations militaires dans la zone de Fataki et Lodda dans le territoire de Djugu, avec l'appui de la MONUSCO, en vue d'éloigner la présence des combats de la CRP qui déstabilise cette région, selon les autorités militaires.