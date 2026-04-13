Congo-Kinshasa: La CNC-ALPC alerte sur la présence d'engins explosifs à Walikale

La Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre (CNC-ALPC) alerte la population retournée dans le territoire de Walikale sur la présence d'engins explosifs dans cette contrée abandonnée par les troupes rebelles de l'AFC/M23.

Le chef de poste de cet établissement, Clément Kubuya, invite la population à la vigilance. Selon lui, plusieurs agglomérations de Walikale ont été minées par les rebelles lors de leur occupation.

Il a cité entre notamment les localités de Kibati, Kashebere, Mpety, Minjenje, ou encore Bukumbirwa.

Le chef de poste de la CNC-ALPC/ Walikale a invité les personnes récemment retournées dans la zone à ne pas se rendre pour le moment dans les positions jadis occupées par les M23.

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« Qu'il plaise aux habitants de Walikale, tant qu'ils n'auront pas vu une délégation d'équipes sur terrain de la CNC-ALPC venir visiter pour une supervision et un contrôle systématique de ces engins, que personnes ne s'y rendent parce que nous craignons de pertes en vies humaines dans ces entités. Parce que certainement des engins explosifs doivent être encore là », a insisté Clément Kubuya.

Il a en outre encouragé la population locale à signaler aux autorités compétentes tout objet suspect.

Ce cadre de la CNC-ALPC rappelle aux enfants l'interdiction de toucher ou manipuler des objets inconnus et demande aux parents de sensibiliser leurs enfants aux risques liés aux engins explosifs.