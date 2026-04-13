Congo-Kinshasa: Les rebelles de l'AFC/M23 incendient plus de 100 habitations à Lukweti à Masisi

12 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Des centaines d'habitations ont été incendiées, samedi 11 avril, dans l'agglomération de Lukweti, au nord-est du territoire de Masisi (Nord-Kivu).

Selon des sources locales, ces actes de sabotage sont attribués aux rebelles AFC/M23, qui auraient ciblé des habitations suspectées d'abriter des combattants Wazalendo.

Des détonations d'armes lourdes et légères ont encore résonné tôt ce dimanche dans plusieurs villages de la localité de Lukweti à la suite de ces combats entre ces belligérants.

Tout est parti du Mont Shingisha, avant que ces affrontements ne s'étendent à d'autres villages voisins, plongeant la population locale dans la peur, indiquent les sources civiles et coutumières locales.

Ces nouveaux affrontements surviennent une semaine après d'autres ayant survenus dimanche 5 avril dans la même agglomération de Lukweti.

Une série d'épisodes qui aggrave la crise humanitaire dans cette région où s'entassent déjà des milliers de déplacés.

Les activités socio-économiques, et même scolaires, sont particulièrement perturbées, laissant les habitants dans une situation de plus en plus précaire.

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