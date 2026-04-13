Congo-Kinshasa: FIFA Series - Le pays file en finale après sa large victoire sur l'Indonésie (7-1)

Les Léopards dames de la RDC ont malmené leurs homologues de l'Indonésie (7-1) dimanche 12 avril en demi-finale de la FIFA Series 2026, disputée en Thaïlande.

Les Congolaises se sont imposées du début à la fin, ne laissant aucune chance à leurs adversaires. Elles ont ainsi validé leur ticket vers la finale.

Cette fenêtre internationale se tiendra du 9 au 18 avril en Thaïlande.

Voici la liste des joueuses convoquées :

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Gardiennes

Djanae Longo Okito

Ruth Kashala Konde

Elise Niota Kalume

Défenseures

Olivia Mbala

Olga Massomba

Déborah Ngalula

Alphonse Kapinga

Eva Sumo

Sylvia Prévost

Milieux

Bénie Kubiena

Marlène Kasaj

Esther Siluvangi

Sarah Yasongamo

Attaquantes

Ruth Kipoyi

Merveille Kanjinga

Flavine Mawete

Gloria Mamboma

Wivine Makasi

Grâce Mfwamba

Jeannette Feza Kalombo

Esther Babuadi