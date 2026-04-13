Congo-Kinshasa: FIFA Series - Le pays file en finale après sa large victoire sur l'Indonésie (7-1)

Les Léopards dames de la RDC ont malmené leurs homologues de l'Indonésie (7-1) dimanche 12 avril en demi-finale de la FIFA Series 2026, disputée en Thaïlande.
Les Congolaises se sont imposées du début à la fin, ne laissant aucune chance à leurs adversaires. Elles ont ainsi validé leur ticket vers la finale.
Cette fenêtre internationale se tiendra du 9 au 18 avril en Thaïlande.
Voici la liste des joueuses convoquées :
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Gardiennes
Djanae Longo Okito
Ruth Kashala Konde
Elise Niota Kalume
Défenseures
Olivia Mbala
Olga Massomba
Déborah Ngalula
Alphonse Kapinga
Eva Sumo
Sylvia Prévost
Milieux
Bénie Kubiena
Marlène Kasaj
Esther Siluvangi
Sarah Yasongamo
Attaquantes
Ruth Kipoyi
Merveille Kanjinga
Flavine Mawete
Gloria Mamboma
Wivine Makasi
Grâce Mfwamba
Jeannette Feza Kalombo
Esther Babuadi