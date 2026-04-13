Congo-Kinshasa: La construction de l'Université de Mbandaka transférée à Congo Civil Engineering

L'Agence congolaise de grands travaux (ACGT) a remis au point focal de la Présidence de la République, samedi 11 avril à Mbandaka, le projet de construction de l'Université de Mbandaka (UNIMBA). Ce projet passe ainsi du giron de l'ACGT, jusque-là attribué à la société Hawa Limited, à la société Congo Civil Engineering SARLU.

La cérémonie de transfert s'est déroulée entre le directeur général adjoint de l'ACGT, Claude Mido, et le conseiller principal à la Présidence de la République, David Mukeba.

Réaffectation de fonds

A cette occasion, Jean Claude Mido a assuré qu'une réaffectation de fonds initialement alloués serait opérée au profit de la construction du bâtiment de l'assemblée provinciale, ainsi que d'autres projets prioritaires.

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Ces projets seront identifiés par l'ACGT/Grand Équateur, en collaboration avec le gouvernement provincial.

Ce projet s'inscrit dans le programme visant à doter toutes les provinces d'universités répondant aux standards internationaux, à l'instar des projets en cours à Kananga, Mbuji-Mayi, Kinshasa et Bunia, a rappelé pour sa part, David Mukeba.

Système LMD

Un jour auparavant, le directeur général adjoint de l'ACGT, Jean-Claude Mido, avait effectué une visite d'inspection sur le site destiné à l'implantation du projet, en vue de préparer son transfert.

L'Université de Mbandaka propose généralement des enseignements organisés autour de plusieurs facultés, notamment : Médecine et Santé publique

Droit

Sciences économiques et de gestion

Sciences agronomiques

Sciences sociales, politiques et administratives

Psychologie et Sciences de l'éducation

Cette institution suit le système LMD, conformément aux réformes de l'enseignement supérieur en RDC visant à harmoniser les diplômes au niveau international.