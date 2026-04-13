Ethiopie: Le pays cette semaine - Réformes intérieures et stratégie régionale

Addis-Abeba — Au cours d'une semaine rythmée par des échanges diplomatiques de haut niveau et un engagement constant en faveur du dialogue national, l'Éthiopie continue d'affirmer sa résilience et sa vision tournée vers l'avenir.

Entre consolidation de la paix intérieure, rôle actif dans la coopération continentale et défense de son droit légitime à un accès à la mer, le pays s'impose comme un acteur clé dans la Corne de l'Afrique.

Diplomatie stratégique et synergie régionale

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Le rayonnement diplomatique de l'Éthiopie s'est renforcé cette semaine avec la visite marquante du président burundais Évariste Ndayishimiye, également à la tête de l'Union africaine.

À l'issue de rencontres de haut niveau au Palais national, le Premier ministre Abiy et son homologue ont supervisé la signature de plusieurs protocoles d'accord couvrant des secteurs variés, notamment la défense, la santé, l'éducation, l'eau et l'énergie, l'agriculture, le commerce, l'identité numérique et le tourisme.

« Ces accords traduisent une volonté concrète de faire évoluer des relations diplomatiques de longue date vers des partenariats opérationnels », a déclaré le Premier ministre Abiy, réaffirmant une vision commune d'une Afrique de l'Est plus intégrée et prospère.

Cette dynamique de coopération dépasse le cadre régional, avec de nouvelles perspectives entre l'Éthiopie et l'Inde. L'ambassadeur indien, Anil Kumar Rai, a renouvelé le soutien de son pays à l'organisation de la COP32 en 2027.

Par ailleurs, des projets industriels conjoints, notamment dans le secteur du cuir, illustrent déjà les retombées positives de cette collaboration.

Stabilité nationale et gouvernance inclusive

La semaine a également été marquée par une évaluation approfondie des progrès régionaux, à travers une rencontre entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le lieutenant-général Tadesse Worede, chef de l'administration intérimaire du Tigray.

Les échanges ont porté sur le rapport annuel d'activité, mettant en lumière les avancées réalisées depuis avril 2025. Cette transition, conforme à la Constitution et à l'Accord de Pretoria, reflète une volonté de consolider une paix durable.

Dans le même temps, la Commission nationale de dialogue éthiopienne (ENDC) a signalé des progrès significatifs dans la promotion d'un dialogue inclusif.

Son président, le professeur Mesfin Araya, a souligné que cette démarche permet, pour la première fois, une participation équitable des citoyens, y compris dans les régions éloignées. Ayant déjà couvert plus de 1 200 woredas, la Commission prépare une conférence nationale réunissant 4 000 représentants.

La quête d'un accès à la mer : un droit fondamental

La question de l'accès direct à la mer est restée au coeur des priorités.

Le député européen Thierry Mariani a qualifié cette revendication de « droit fondamental », soulignant son importance pour le développement économique d'un pays émergent et fortement peuplé.

L'histoire rappelle également le lien étroit entre la civilisation axoumite et l'accès maritime, un héritage que l'Éthiopie cherche à retrouver par des moyens pacifiques.

La jeunesse éthiopienne s'est également mobilisée, appelant à un engagement actif en faveur de cet objectif stratégique. Des représentants ont insisté sur le fait qu'il s'agit d'une responsabilité collective pour garantir l'avenir économique du pays.

Dynamique économique et avancées démocratiques

Dans ce contexte, le secteur touristique continue de se distinguer à l'échelle mondiale.

Les initiatives nationales ont contribué à positionner l'Éthiopie parmi les destinations à la croissance la plus rapide.

Avec plus de 1,2 million de visiteurs étrangers et des millions de voyageurs locaux, le secteur a généré d'importantes recettes, soutenu par des sites emblématiques tels que Gorgora, Wanchi et Koyisha.

Par ailleurs, à l'approche des élections générales prévues le 1er juin 2026, les organisations de la société civile intensifient leurs efforts en matière d'éducation civique.

Le lancement de l'application « Mirchaye » par la Commission électorale vise à améliorer la transparence du processus. Des mesures sont également prévues pour garantir une participation inclusive à l'échelle nationale.