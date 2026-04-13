Afrique: AIPS Monde - Merlo réélu pour un sixième mandat

Dakar — L'Italien Gianni Merlo, candidat à sa propre succession, a été réélu à 78 ans président de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS Monde), avec 83 voix contre 25 pour la Hongroise Csisztu Zsuzsa, dimanche, à Lausanne (Suisse), a appris l'APS du secrétaire général de l'Association de la presse nationale sportive sénégalaise (ANPS), Mor Bassine Niang.

Merlo avait officialisé sa candidature lors de la 8e édition du congrès de l'AIPS Afrique, tenue du 6 au 8 février 2026 à Bijilo, en Gambie.

Le dirigeant italien, à la tête de l'AIPS Monde depuis 2005, a été réélu pour un sixième mandat à l'issue du 88e Congrès de l'AIPS Monde, qui se tient actuellement à Lausanne (10-14 avril).

Gianni Merlo est un journaliste sportif italien né en 1947 à Vigevano. Il est surtout connu pour son travail à La Gazzetta dello Sport et pour avoir couvert de nombreux événements sportifs majeurs, dont 25 éditions des Jeux olympiques (été et hiver).

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Ancien athlète amateur dans sa jeunesse, il commence sa carrière journalistique en 1967. Il rejoint ensuite de grands médias italiens et se spécialise dans le l'athlétisme, le ski et des Jeux olympiques.

Il occupe aussi des fonctions importantes dans la presse sportive internationale, dont la présidence de la commission athlétisme de l'AIPS et celle de l'Union européenne de la presse sportive.

Depuis 2005, Gianni Merlo occupe la présidence de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS). Il a été plusieurs fois réélu à ce poste.

Csisztu Zsuzsa, vice-présidente de l'Association hongroise des journalistes sportifs, ainsi que le Coréen Hee Don Jung, président de l'AIPS Asie, qui s'est désisté, étaient également candidats à la présidence de l'AIPS Monde.

Selon le journaliste sénégalais Mor Bassine Niang, qui a assisté à l'élection à Lausanne, la Kényane Evelyn Watta, première vice-présidente de l'Association mondiale depuis 2024, a été réélue à ce poste.

Le président de l'AIPS Afrique, le Sénégalais Abdoulaye Thiam, fait de nouveau partie des vice-présidents des sections continentales, a-t-il ajouté.

Le président de l'ANPS est vice-président de l'AIPS depuis 2023.

Mor Bassine Niang a également annoncé que l'Éthiopie accueillera les congrès de l'AIPS Afrique et de l'AIPS Monde en 2027.

Près de 113 pays participent au 88e congrès de l'AIPS Monde qui se poursuit jusqu'à mardi, à Lausanne, en Suisse, pays qui accueille l'événement pour la troisième fois après 1954 et 2019.

Cette édition marque également les 20 ans du transfert du siège de l'AIPS à Lausanne, capitale mondiale de l'olympique.

Voici la composition du comité exécutif de l'AIPS (2026-2030)

Président :

· Gianni Merlo (Italie)

Première vice-présidente :

· Evelyn Watta (Kenya)

Vice-présidents :

· Gao Chao (Chine)

· Ernesto Ortiz Gomez (Uruguay)

· Michal Dusik (République tchèque)

· Maarja Värv (Estonie)

Vice-présidents des sections continentales :

· Abdoulaye Thiam (Afrique)

· Carlos Julio Castellanos Rincón (Amérique)

· Hee-Don Jung (Asie)

· Marc Ventouillac (Europe)

Membres du comité exécutif :

· Hiroki Shiga (Japon)

· Adel Alzahrani (Arabie saoudite)

· Mourad Moutaouakil (Maroc)

· Rudy Nuyens (Belgique)

· Predrag Milinkovic (Serbie)

· Jura Ozmec (Croatie)

· Jože Zidar (Slovénie)

· Ahmed Al-Kaabi (Oman)

· Sabanayakan Selvakumaraswamy (Inde)

· Catalin Tepelin (Roumanie)

· Fernando Nürnberg Zambrana (Bolivie)

· Josef Langer (Autriche)

· Mohamed Ould El Hassan (Mauritanie)