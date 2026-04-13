Ethiopie: Les missions diplomatiques à Addis-Abeba adressent des messages d'unité et d'espoir à l'occasion de Pâques éthiopienne.

Addis-Abeba — À l'occasion de la célébration de Pâques par les chrétiens éthiopiens, les missions diplomatiques étrangères basées à Addis-Abeba ont diffusé des messages de vœux empreints de chaleur, mettant en avant les valeurs d'unité, de respect mutuel et de solidarité internationale.

Les ambassades ainsi que les organisations internationales présentes dans la capitale ont pris part à cette fête aux côtés de millions d'Éthiopiens, adressant des messages de paix, de renouveau et de partage des valeurs communes.

Depuis l'ambassade des États-Unis en Éthiopie, l'ambassadeur Ervin Masinga a salué la résilience et la ferveur observées durant le Carême.

Il a rendu hommage à la « foi profonde et à la richesse de l'identité culturelle » du peuple éthiopien, exprimant son souhait que Pâques soit une période de renouveau, de bénédictions et d'optimisme.

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De son côté, l'ambassade de Russie en Éthiopie a transmis des vœux pascals porteurs d'espoir, d'amour et de paix, tandis que l'ambassadeur Evgeny Terekhin a adressé ses salutations personnelles aux fidèles chrétiens du pays.

L'ambassade d'Israël en Éthiopie a, elle aussi, souhaité une célébration empreinte de sérénité, de recueillement, de joie et d'amour.

Peter Hunter, représentant de l'ambassade d'Australie en Éthiopie, a présenté ses meilleurs vœux à l'occasion de cette fête, exprimant l'espoir de joyeuses célébrations pascales.

L'ambassade du Royaume-Uni a décrit Pâques comme un moment d'unité, de renouveau et d'espoir, adressant des messages de paix, d'amour et de joie à l'ensemble des Éthiopiens.

D'autres représentations diplomatiques, notamment celles de l'Iran et du Pakistan, ont également exprimé leurs vœux de joyeuses Pâques, se joignant à cet élan de solidarité.

Un large message d'amitié internationale a été observé, porté par les ambassades de Suède, de Suisse, d'Allemagne, d'Arménie et du Canada, illustrant la reconnaissance des riches traditions culturelles et spirituelles de l'Éthiopie.

Le Bureau des Nations Unies en Éthiopie a également adressé ses vœux, souhaitant de joyeuses fêtes à la communauté chrétienne du pays.

Plusieurs observateurs estiment que ces messages dépassent le cadre des simples vœux festifs, reflétant la portée spirituelle et sociale de Pâques en Éthiopie.

Ces déclarations traduisent une célébration qui dépasse le cadre religieux pour devenir un moment de rassemblement autour de valeurs communes de foi, de renouveau et de solidarité.

Ainsi, les messages conjoints des missions diplomatiques témoignent des liens durables entre l'Éthiopie et la communauté internationale, réaffirmant un engagement partagé en faveur de la paix, de l'unité et du respect mutuel, particulièrement en cette période de grande importance pour le pays.